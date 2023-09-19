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Тест з ПДР: чи може водій легковика виконати обгін

19 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи може водій легковика виконати обгін
Чи дозволено обгін? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Обгін є одним з найнебезпечніших маневрів на дорозі. Чи може водій жовтого авто обігнати вантажівку?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Ні, це заборонено правилами.
  2. Так, може.

Розбір задачі

Вантажна машина їде прямо, а жовтий легковик має намір її обігнати. На дорозі ми бачимо знаки. Насамперед 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".

Цей знак не дозволяє обгін транспортними засобами максимальною вагою понад 3,5 т. Тобто він жодним чином не стосується жовтого авто.

Хтось може подумати, що водій легковика намагається виконати обгін на перехресті. Справді, п. 14.6 ПДР забороняє обгін на перехресті. Але виїзд з парковки, про що свідчить знак  5.24.1 "Місце для стоянки", не є перехрестям.

Це прилегла до дороги територія, як й виїзди з АЗС, житлових зон та дворів.

Отже, водію жовтого легковика ніщо не забороняє виконати обгін вантажівки.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус. Також розв'язували задачу, коли водій повинен повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду.

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