Тест по ПДД: может ли водитель легковушки выполнить обгон

Разрешен ли обгон? Рисунок: "За! Правилами".

Обгон является одним из самых опасных маневров на дороге. Может ли водитель желтого авто обогнать грузовик?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Нет, это запрещено правилами. Да, может.

Разбор задачи

Грузовая машина едет прямо, а желтая легковушка намерена ее обогнать. На дороге мы видим знаки. В первую очередь 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

Этот знак не позволяет обгон транспортными средствами максимальным весом свыше 3,5 т. То есть он никак не касается желтого авто.

Кто-то может подумать, что водитель легковушки пытается выполнить обгон на перекрестке. Действительно, п. 14.6 ПДД запрещает обгон на перекрестке. Но выезд с парковки, о чем свидетельствует знак 5.24.1 "Место для стоянки", не перекресток.

Это прилегающая к дороге территория, как и выезды из АЗС, жилых зон и дворов.

Следовательно, водителю желтой легковушки ничто не запрещает выполнить обгон грузовика.

Правильный ответ №2

Раньше мы предлагали тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус. Также решали задачу, когда водитель должен поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади.