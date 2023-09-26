Тест з ПДР: непроста задача на знання дорожніх знаків

Куди дозволено рух? Малюнок: "За! Правилами".

Пропонуємо пригадати значення дорожніх знаків. Після цього спробувати відповісти на питання, за якими напрямками дозволений рух жовтого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Б та Г. Лише Б. А та В. Усі напрямки, окрім Г. Лише Г. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Насамперед розберемося зі знаками. Знак 2.3. "Головна дорога" нас не цікавить, позаяк ми наразі не з'ясовуємо порядок проїзду машин через перехрестя.

Зосередимося на знаку 3.1 "Рух заборонено". Без додаткових табличок знак забороняє рух абсолютно усіх транспортних засобів за напрямком Б.

Але додаткові таблички в умовах задачі є. По-перше, знак 7.5.3 "Вид транспортного засобу". Разом зі знаком 3.1 вони забороняють рух у вказаному напрямку легковикам та вантажівкам масою до 3,5 т.

Нижче ми бачимо ще одну табличку — знак 7.3.3 "Напрямок дії". Вона вказує на напрямок дії знаку, з яким вона застосовується.

А тепер прочитаймо усі три знаки разом. Рух заборонено легковим та вантажним автомобілям дозволеною масою до 3,5 т праворуч та ліворуч. Тобто за напрямками А та В.

Знаки не забороняють проїхати прямо, або розвернутися.

Але водій жовтого авто знаходиться у крайній правій смузі. Тому згадуємо п. 10.4 ПДР.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Тобто з усіх запропонованих напрямків водій жовтого авто може рушити лише за стрілочкою Б.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували тест з правила дорожнього руху, про яке часто забувають водії. Також давали задачу, яку може розв'язати лише грамотний водій.