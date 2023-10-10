Тест з ПДР: лише грамотний водій розбереться, куди дозволено проїхати
Не завжди очевидний напрямок руху по дорозі є дозволеним. Отже, зважте на усі обставини та нюанси, та дайте відповідь, які напрямки дозволені для подальшого руху?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Усі напрямки, окрім Г.
- Усі напрямки, окрім Б.
- Напрямки А та В.
- Напрямки В та Г.
- Лише напрямок В.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Водію пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Розберемо кожний, та з'ясуємо, який з них дозволений.
Спочатку розберемося зі знаками на перехресті. Верхній — знак 2.3 "Головна дорога" в такій ситуації для нас не важливий.
А ось нижній знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" нам сильно допоможе.
Не важко здогадатися, в яких напрямках цей знак дозволяє продовжувати рух. Таким чином проїхати прямо в цій ситуації забороняється, а отже, напрямок Б відпадає.
Цей знак дозволяє розворот і поворот ліворуч. А з поворотом праворуч дещо складніше. Річ у тім, що водій червоного автомобіля зайняв крайнє ліве положення на дорозі, звідки поворот праворуч забороняється п. 10.4 ПДР.
Отже, з чотирьох запропонованих варіантів у цій ситуації дозволеними є поворот ліворуч та розворот — напрямки В та Г.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.