Тест з ПДР: лише грамотний водій розбереться, куди дозволено проїхати

Куди дозволено рух? Малюнок: "За! Правилами".

Не завжди очевидний напрямок руху по дорозі є дозволеним. Отже, зважте на усі обставини та нюанси, та дайте відповідь, які напрямки дозволені для подальшого руху?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Усі напрямки, окрім Г. Усі напрямки, окрім Б. Напрямки А та В. Напрямки В та Г. Лише напрямок В. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Водію пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Розберемо кожний, та з'ясуємо, який з них дозволений.

Спочатку розберемося зі знаками на перехресті. Верхній — знак 2.3 "Головна дорога" в такій ситуації для нас не важливий.

А ось нижній знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч" нам сильно допоможе.

Не важко здогадатися, в яких напрямках цей знак дозволяє продовжувати рух. Таким чином проїхати прямо в цій ситуації забороняється, а отже, напрямок Б відпадає.

Цей знак дозволяє розворот і поворот ліворуч. А з поворотом праворуч дещо складніше. Річ у тім, що водій червоного автомобіля зайняв крайнє ліве положення на дорозі, звідки поворот праворуч забороняється п. 10.4 ПДР.

Отже, з чотирьох запропонованих варіантів у цій ситуації дозволеними є поворот ліворуч та розворот — напрямки В та Г.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.