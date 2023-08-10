"Тіньовий" авторинок України: експерти назвали його обсяги та втрати бюджету

Згідно з оцінками експертів, до половини українського ринку вживаних авто може перебувати у тіні. Фото: minfin.com.ua

"Тіньова" частка угод купівлі-продажу вживаних автомобілів в Україні може становити до 50% від їх офіційної кількості. Яка ж справжня різниця між статистикою і станом речей на вторинному авторинку.

Фахівці Інституту досліджень авторинку разом з експертами YouControl.Market та Automoto.ua проаналізували дані про приховані автопродажі в Україні.

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Про це повідомив Інституту досліджень авторинку.

Сегмент реалізації нових автомобілів досить прозорий, офіційні автодилери регулярно звітують про свою діяльність. Чого не скажеш про продаж авто з пробігом.

Обсяги торгівлі вживаними авто в Україні

Торік в Україні зареєстрували майже 1,3 млн угод купівлі-продажу автомобілів з пробігом. З них майже 64% (811 тис. одиниць) склали внутрішні перепродажі.

Хто платить податки

В Україні з понад 5,3 тис. активних компаній, зареєстрованих за КВЕД торгівля авто, з них лише близько 1,3 тис. подали звітність про свою діяльність у 2022 році. Загалом торік автотрейдери прозвітували про 5,6 млрд грн чистого прибутку, з якого мали б сплатити понад 1 млрд грн податків. При цьому рейтинги областей за кількістю зареєстрованих автотрейдерів та їх часток в доходах не співпадають з кількістю реєстраційних операцій автомобілів різних типів в регіонах.

Хто торгує автомобілями офіційно

Більшість автотрейдерів в ТОП-100 за чистим доходом у 2022 році є офіційними імпортерами або дилерами нових автомобілів. В перелік потрапили лише сім компаній, які потенційно можуть торгувати вживаними автомобілями. Шість з них розміщені у Волинській області та, найімовірніше, займаються імпортом вживаних авто з-за кордону, а не внутрішніми перепродажами.

Хто ж торгує авто з пробігом

Щомісяця в інтернеті дилери вживаних машин публікують понад 30 тис. оголошень (12,5% від загальної кількості). У ТОП-15 продавців машин з пробігом в інтернеті є лише дві компанії, котрі увійшли в рейтинг найбільших автотрейдерів за чистим доходом. Частина дилерів вживаних авто або не має зареєстрованої юридичної особи взагалі, або здійснює діяльність від іншої юридичної особи, або під іншою торговою маркою (не завжди зареєстрованою відповідно до чинного законодавства).

Який вихід

В парламенті України знаходиться на розгляді законопроєкт №9083. Він дозволить компаніям, що мають відповідний код економічної діяльності та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС:

не реєструвати автомобілі на себе, якщо вони придбані для подальшого перепродажу;

облікувати ці машини можна буде як товари, а не основні засоби компанії.

Що це дасть

зменшить бюрократичне навантаження на автодилерів;

оптимізує роботу сервісних центрів МВС;

позбавить зайвого навантаження ТЦК та СП;

покупці отримують більше можливостей для захисту своїх прав споживачів;

понад 2 тис. автодилерів, які сьогодні перебувають в тіні, зможуть вести операції купівлі-продажу офіційно, звітуючи про прибутки та сплачуючи податки.

За оцінкою експертів Інституту досліджень авторинку, йдеться про понад 260 млн грн додаткових прямих надходжень до Держбюджету щороку лише від сплати податку з прибутку.

Раніше ми писали, скільки та яких нових авто купили в Україні у липні 2023 року. Також представляли ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.