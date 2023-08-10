"Теневой" авторынок Украины: эксперты назвали его объемы и потери бюджета

Согласно оценкам экспертов, до половины украинского рынка подержанных авто может находиться в тени. Фото: minfin.com.ua

"Теневая" доля сделок купли-продажи б/у автомобилей в Украине может составлять до 50% от их официального количества. Какова же настоящая разница между статистикой и положением вещей на вторичном авторынке.

Специалисты Института исследований авторынка вместе с экспертами YouControl.Market и Automoto.ua проанализировали данные о скрытых автопродажах в Украине.

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Об этом сообщил Институту исследований авторынка.

Сегмент реализации новых автомобилей достаточно прозрачен, официальные автодилеры регулярно отчитываются о своей деятельности. Чего не скажешь о продаже автомобилей с пробегом.

Объемы торговли подержанными авто в Украине.

В прошлом году в Украине зарегистрировали около 1,3 млн сделок купли-продажи автомобилей с пробегом. Из них около 64% (811 тыс. единиц) составили внутренние перепродажи.

Кто платит налоги

В Украине из более 5,3 тыс. активных компаний, зарегистрированных по КВЭД торговля авто, из них только около 1,3 тыс. подали отчетность о своей деятельности в 2022 году. В целом в прошлом году автотрейдеры отчитались о 5,6 млрд грн чистой прибыли, с которой должны уплатить более 1 млрд грн налогов. При этом рейтинги областей по количеству зарегистрированных автотрейдеров и их долей в доходах не совпадают с количеством регистрационных операций автомобилей разных типов в регионах.

Кто торгует автомобилями официально

Большинство автотрейдеров в ТОП-100 по чистому доходу в 2022 году являются официальными импортерами или дилерами новых автомобилей. В перечень попали только семь компаний, которые могут торговать подержанными автомобилями. Шесть из них размещены в Волынской области и, скорее всего, занимаются импортом подержанных автомобилей из-за рубежа, а не внутренними перепродажами.

Кто же торгует авто с пробегом

Ежемесячно в интернете дилеры б/у машин публикуют более 30 тыс. объявлений (12,5% от общего количества). У ТОП-15 продавцов машин с пробегом в интернете есть только две компании, вошедшие в рейтинг крупнейших автотрейдеров по чистому доходу. Часть дилеров подержанных автомобилей либо не имеет зарегистрированного юридического лица вообще, либо осуществляет деятельность от другого юридического лица, либо под другой торговой маркой (не всегда зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством).

Какой выход

В парламенте Украины находится на рассмотрении законопроект №9083. Он позволит компаниям, имеющим соответствующий код экономической деятельности и состоящим на учете в Главном сервисном центре МВД:

не регистрировать автомобили на себя, если они приобретены для последующей перепродажи;

учесть эти машины можно будет как товары, а не основные средства компании.

Что это даст

уменьшит бюрократическую нагрузку на автодилеров;

оптимизирует работу сервисных центров МВД;

покупатели получают больше возможностей для защиты своих прав потребителей;

более 2 тыс. автодилеров, которые сегодня находятся в тени, смогут вести сделки купли-продажи официально, отчитываясь о прибылях и уплачивая налоги.

По оценке экспертов Института исследований авторынка, речь идет о более 260 млн грн дополнительных прямых поступлений в Госбюджет ежегодно только от уплаты налога на прибыль.

Ранее мы писали, сколько и какие новые авто купили в Украине в июле 2023 года. Также представляли ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году.