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ТОП-20 дизельних авто в Україні у липні 2023 року

15 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-20 дизельних авто в Україні у липні 2023 року
Renault Duster є абсолютним лідером продажів нових дизельних авто в Україні. Фото: renault.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В країнах ЄС через екологічний стандарт Євро-6 ринкова частка легковиків з дизелями впала з 37% у 2018 році до 16% у 2023-му. Натомість в Україні, де Євро-6 введуть не раніше 2025 року, авто з економними турбодизелями мають стабільний попит.

Про це повідомили AUTO.RIA.

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У липні вперше цього року кількість продаж нових дизельних автомобілів зменшилася до 1353 машини. У червні їх купили на 114 одиниць більше.

Найпопулярніші дизельні моделі в Україні у липні 2023 року

  • 1. Renault Duster: 321 нових авто (+9 проданих машин у порівнянні з червнем);
  • 2. Toyota Land Cruiser Prado: 134 (-21);
  • 3. Skoda Kodiaq: 112 (+53);
  • 4. Volkswagen Touareg: 96 (-1);
  • 5. Renault Express: 68 (0);
  • 6. BMW X5: 66 (+10);
  • 7. Peugeot 3008: 37 (+2);
  • 8. BMW X6: 34 (+21);
  • 9. Toyota Land Cruiser: 32 (-11);
  • 10. Lexus LX: 28 (-10);
  • 11. Mercedes-Benz GLS: 25 (-15);
  • 12. BMW X7: 22 (-15);
  • 12. Citroen C5 Aircross: 22 (-21);
  • 13. Hyundai Staria: 21 (-11);
  • 14. Opel Grandland: 20 (-2);
  • 15. BMW X1: 18 (-2);
  • 16. BMW 6 Серії: 17 (-31);
  • 17. Volkswagen Transporter: 16 (-2);
  • 18. Hyundai Tucson: 15 (+5);
  • 18. Opel Combo: 15 (+1);
  • 19. Citroen C4: 14 (-6);
  • 19. Mercedes-Benz Vito: 14 (+1);
  • 19. Peugeot 2008: 14 (0);
  • 20. Mercedes-Benz GLE: 13 (-13).

Перша шістка лідерів рейтингу не змінилася у порівнянні з червнем, хіба що вони розташувалися трохи в іншому порядку. Високі місця тримають позашляховики Toyota. З двадцятки найпопулярніших нових авто з дизельними двигунами у липні вибув Hyundai Santa Fe.

Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також представляли ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році.

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