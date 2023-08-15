ТОП-20 дизельних авто в Україні у липні 2023 року

Renault Duster є абсолютним лідером продажів нових дизельних авто в Україні. Фото: renault.ua

В країнах ЄС через екологічний стандарт Євро-6 ринкова частка легковиків з дизелями впала з 37% у 2018 році до 16% у 2023-му. Натомість в Україні, де Євро-6 введуть не раніше 2025 року, авто з економними турбодизелями мають стабільний попит.

Про це повідомили AUTO.RIA.

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У липні вперше цього року кількість продаж нових дизельних автомобілів зменшилася до 1353 машини. У червні їх купили на 114 одиниць більше.

Найпопулярніші дизельні моделі в Україні у липні 2023 року

1. Renault Duster: 321 нових авто (+9 проданих машин у порівнянні з червнем);

2. Toyota Land Cruiser Prado: 134 (-21);

3. Skoda Kodiaq: 112 (+53);

4. Volkswagen Touareg: 96 (-1);

5. Renault Express: 68 (0);

6. BMW X5: 66 (+10);

7. Peugeot 3008: 37 (+2);

8. BMW X6: 34 (+21);

9. Toyota Land Cruiser: 32 (-11);

10. Lexus LX: 28 (-10);

11. Mercedes-Benz GLS: 25 (-15);

12. BMW X7: 22 (-15);

12. Citroen C5 Aircross: 22 (-21);

13. Hyundai Staria: 21 (-11);

14. Opel Grandland: 20 (-2);

15. BMW X1: 18 (-2);

16. BMW 6 Серії: 17 (-31);

17. Volkswagen Transporter: 16 (-2);

18. Hyundai Tucson: 15 (+5);

18. Opel Combo: 15 (+1);

19. Citroen C4: 14 (-6);

19. Mercedes-Benz Vito: 14 (+1);

19. Peugeot 2008: 14 (0);

20. Mercedes-Benz GLE: 13 (-13).

Перша шістка лідерів рейтингу не змінилася у порівнянні з червнем, хіба що вони розташувалися трохи в іншому порядку. Високі місця тримають позашляховики Toyota. З двадцятки найпопулярніших нових авто з дизельними двигунами у липні вибув Hyundai Santa Fe.

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