Американка вже 7 років мешкає в автомобілі: скільки коштує життя на колесах

Хобо Але вважає єдиною перевагою автожиття — гнучкість. Скриншот: Youtube / HoboAhle

Життя в автомобілі або фургоні стає поширеним явищем, позаяк орендна плата за помешкання постійно зростає. Американка Хобо Але, яка вже сім років живе у машині, розповіла про свої щомісячні витрати.

Про це повідомив The Sun.

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Хобо Але мешкає зі своїм хлопцем в автомобілі, щоб подорожувати та уникнути типових витрат на стаціонарне житло. Після того, як багато людей запитали її, скільки коштує життя в дорозі, вона зняла на цю тему окреме відео. Блогерка порівняла витрати за три місяці та пояснила єдину справжню перевагу автожиття — гнучкість.

Старенький мінівен став домом для Але та її хлопця. Скриншот: Youtube / HoboAhle

Скільки коштує життя в автомобілі

"Якщо ви шукаєте цифру, я просто скажу, що це може коштувати стільки, скільки ви хочете, адже на остаточну суму впиває дуже багато факторів", — сказала Але.

Фактори ціноутворення

як часто ви в дорозі;

як швидко подорожуєте;

де зупиняєтесь;

скільки коштує кемпінг (якщо ви там зупиняєтеся);

як ви харчуєтесь.

"Все залежить від того, які пріоритети ви ставите перед собою. Ваш особистий стиль подорожі та вподобання впливають на те, скільки ви збираєтесь витратити", — зазначила блогерка.

Наприклад, коли вони подорожували до Єллоустонського національного парку, то замість того, щоб напнути намет у безплатному місці за межами заповідника, вони обоє вирішили заплатити за табір заради зручності.

За той місяць загальні витрати склали близько 1232 доларів на двох, тоді як в інші місяці вони заощаджували на кемпінгу й зазвичай витрачали близько 896 доларів.

В обох випадках це значно дешевше, ніж середня вартість оренди житла. Навіть, якщо не враховувати комунальні послуги, за які Але та її хлопець не платять.

Через оренду кемпінгу, витрати того місяця були трохи жорсткішими в пранні, їжі та воді.

Також на загальну суму витрат впливають: борги, рахунки за страховку автомобіля або медичні послуги, якщо ви їх оплачуєте.

Хобо Але вважає, що життя в дорозі захоплююче й дуже корисне, але важливо правильно планувати свій бюджет. Скриншот: Youtube / HoboAhle

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