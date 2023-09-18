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Американка уже 7 лет живет в автомобиле: сколько стоит жизнь на колесах

18 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Американка уже 7 лет живет в автомобиле: сколько стоит жизнь на колесах
Але считает единственным преимуществом автожизни — гибкость. Скриншот: Youtube/HoboAhle
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Жизнь в автомобиле или фургоне становится распространенным явлением, поскольку арендная плата за жилье постоянно растет. Американка Хобо Але, уже семь лет живущая в машине, рассказала о своих ежемесячных расходах.

Об этом сообщил The Sun.

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Але проживает со своим парнем в автомобиле, чтобы путешествовать и избежать типичных расходов на стационарное жилье. После того как многие спросили ее, сколько стоит жизнь в дороге, она сняла на эту тему отдельное видео. Блоггер сравнила расходы за три месяца и объяснила единственное настоящее преимущество автожизни — гибкость.

Старенький минивэн стал домом для Але и его парня. Скриншот: Youtube/HoboAhle

Сколько стоит жизнь в автомобиле

"Если вы ищете цифру, я просто скажу, что это может стоить столько, сколько вы хотите, ведь на окончательную сумму влияет очень много факторов", — сказала Але.

Факторы ценообразования

  • как часто вы в пути;
  • как быстро путешествуете;
  • где останавливаетесь;
  • сколько стоит кемпинг (если вы там останавливаетесь);
  • как вы питаетесь.

"Все зависит от того, какие приоритеты вы ставите перед собой. Ваш личный стиль путешествия и предпочтения влияют на то, сколько вы собираетесь потратить", — отметила блоггер.

Например, когда они путешествовали в Йеллоустонский национальный парк, то вместо того, чтобы натянуть палатку в бесплатном месте за пределами заповедника, они оба решили заплатить за лагерь ради удобства.

За тот месяц общие расходы составили около 1232 долларов на двоих, в то время как в остальные месяцы они экономили на кемпинге и обычно тратили около 896 долларов.

В обоих случаях это гораздо дешевле, чем средняя стоимость аренды жилья. Даже если не учитывать коммунальные услуги, за которые Але и ее парень не платят.

Из-за аренды кемпинга расходы того месяца были несколько жестче в стирке, пище и воде.

Также на общую сумму расходов влияют долги, счета за страховку автомобиля или медицинские услуги, если вы их оплачиваете.

Але считает, что жизнь в дороге увлекательна и очень полезна, но важно правильно планировать свой бюджет. Скриншот: Youtube/HoboAhle

Ранее Mercedes и Citroen представили компактные дома на колесах. Также Hyundai представил внедорожную версию минивэна X линейки Stargazer 2023 года.

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