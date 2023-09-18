Американка уже 7 лет живет в автомобиле: сколько стоит жизнь на колесах
Жизнь в автомобиле или фургоне становится распространенным явлением, поскольку арендная плата за жилье постоянно растет. Американка Хобо Але, уже семь лет живущая в машине, рассказала о своих ежемесячных расходах.
Об этом сообщил The Sun.
Але проживает со своим парнем в автомобиле, чтобы путешествовать и избежать типичных расходов на стационарное жилье. После того как многие спросили ее, сколько стоит жизнь в дороге, она сняла на эту тему отдельное видео. Блоггер сравнила расходы за три месяца и объяснила единственное настоящее преимущество автожизни — гибкость.
Сколько стоит жизнь в автомобиле
"Если вы ищете цифру, я просто скажу, что это может стоить столько, сколько вы хотите, ведь на окончательную сумму влияет очень много факторов", — сказала Але.
Факторы ценообразования
- как часто вы в пути;
- как быстро путешествуете;
- где останавливаетесь;
- сколько стоит кемпинг (если вы там останавливаетесь);
- как вы питаетесь.
"Все зависит от того, какие приоритеты вы ставите перед собой. Ваш личный стиль путешествия и предпочтения влияют на то, сколько вы собираетесь потратить", — отметила блоггер.
Например, когда они путешествовали в Йеллоустонский национальный парк, то вместо того, чтобы натянуть палатку в бесплатном месте за пределами заповедника, они оба решили заплатить за лагерь ради удобства.
За тот месяц общие расходы составили около 1232 долларов на двоих, в то время как в остальные месяцы они экономили на кемпинге и обычно тратили около 896 долларов.
В обоих случаях это гораздо дешевле, чем средняя стоимость аренды жилья. Даже если не учитывать коммунальные услуги, за которые Але и ее парень не платят.
Из-за аренды кемпинга расходы того месяца были несколько жестче в стирке, пище и воде.
Также на общую сумму расходов влияют долги, счета за страховку автомобиля или медицинские услуги, если вы их оплачиваете.
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