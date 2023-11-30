Американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року

Попри широке національне представництво у конкурсі, абсолютним чемпіоном став американський автомобіль. Фото: electrek.co

Нагорода Edmunds Top Rated Awards щороку відзначає найкращі нові автомобілі. У 2023 році організатори оновили категорії, що було зумовлено важливістю електромобілів у сучасному світі.

Результати конкурсу опубліковані на сайті Edmunds.

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Кожна нагорода обирається редакційною командою експертів Edmunds та підкріплюється власним тестуванням — видання щороку обкатує сотні автомобілів на дорогах та треках.

2023 Ford F-150 Lightning

Найкращий з кращих

Найкращий електричний пікап — 8,4/10

Фото: caranddriver.com

Чому Ford F-150 Lightning переміг у двох номінаціях

Запуск F-150 Lightning став важливим моментом для компанії Ford. Його успіх або провал був не просто питанням виживання для компанії, він також мав би величезні наслідки для американського автопрому в цілому.

Якщо автомобільний світ має стати електричним, то найбільший продаваний автомобіль у США, повинен був очолити цей процес.

Плюси

Кузов на рамі та стандартний повний привід роблять його справжнім вантажним автомобілем.

Комфортна їзда.

Вражаючий запас ходу 555 км з опцією акумуляторної батареї збільшеного радіуса дії.

Акумулятор можна використовувати для живлення інструментів, приладів тощо.

Недоліки

Запас ходу значно зменшується під час буксирування.

Під час їзди по великих нерівностях може відчуватися надмірна м'якість.

Вартість пікапа швидко стає непомірно високою у верхніх комплектаціях.

В інших номінаціях перемогли

Ford F-150: найкращий пікап — 8,5/10.

найкращий пікап — 8,5/10. Hyundai Ioniq 5: найкращий електрокросовер — 8,3/10.

найкращий електрокросовер — 8,3/10. Kia Sportage Hybrid: найкращий кросовер — 8,4/10.

найкращий кросовер — 8,4/10. Chevrolet Bolt EV: найкращий легковий електромобіль — 8/10.

найкращий легковий електромобіль — 8/10. Honda Civic: найкращий легковий автомобіль — 8,1/10.

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