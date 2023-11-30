Американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року
Нагорода Edmunds Top Rated Awards щороку відзначає найкращі нові автомобілі. У 2023 році організатори оновили категорії, що було зумовлено важливістю електромобілів у сучасному світі.
Результати конкурсу опубліковані на сайті Edmunds.
Кожна нагорода обирається редакційною командою експертів Edmunds та підкріплюється власним тестуванням — видання щороку обкатує сотні автомобілів на дорогах та треках.
2023 Ford F-150 Lightning
Найкращий з кращих
Найкращий електричний пікап — 8,4/10
Чому Ford F-150 Lightning переміг у двох номінаціях
Запуск F-150 Lightning став важливим моментом для компанії Ford. Його успіх або провал був не просто питанням виживання для компанії, він також мав би величезні наслідки для американського автопрому в цілому.
Якщо автомобільний світ має стати електричним, то найбільший продаваний автомобіль у США, повинен був очолити цей процес.
Плюси
- Кузов на рамі та стандартний повний привід роблять його справжнім вантажним автомобілем.
- Комфортна їзда.
- Вражаючий запас ходу 555 км з опцією акумуляторної батареї збільшеного радіуса дії.
- Акумулятор можна використовувати для живлення інструментів, приладів тощо.
Недоліки
- Запас ходу значно зменшується під час буксирування.
- Під час їзди по великих нерівностях може відчуватися надмірна м'якість.
- Вартість пікапа швидко стає непомірно високою у верхніх комплектаціях.
В інших номінаціях перемогли
- Ford F-150: найкращий пікап — 8,5/10.
- Hyundai Ioniq 5: найкращий електрокросовер — 8,3/10.
- Kia Sportage Hybrid: найкращий кросовер — 8,4/10.
- Chevrolet Bolt EV: найкращий легковий електромобіль — 8/10.
- Honda Civic: найкращий легковий автомобіль — 8,1/10.
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