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Американские эксперты определили лучшие новые автомобили в 2023 году

30 ноября 2023 19:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Американские эксперты определили лучшие новые автомобили в 2023 году
Несмотря на широкое национальное представительство в конкурсе, абсолютным чемпионом стал американский автомобиль. Фото: electrek.co
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Награда Edmunds Top Rated Awards ежегодно отмечает лучшие новые автомобили. В 2023 году организаторы обновили категории, что было обусловлено важностью электромобилей в современном мире.

Результаты конкурса были опубликованы на сайте Edmunds.

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Каждая награда выбирается редакционной командой экспертов Edmunds и подкрепляется собственным тестированием — издание каждый год обкатывает сотни автомобилей на дорогах и треках.

2023 Ford F-150 Lightning

Лучший из лучших

Лучший электрический пикап - 8,4/10.

Фото: caranddriver.com

Почему Ford F-150 Lightning победил в двух номинациях

Запуск F-150 Lightning стал важнейшим моментом для компании Ford. Его успех или провал был не просто вопросом выживания для компании, он также имел огромные последствия для американского автопрома в целом.

Если автомобильный мир становится электрическим, то самый продаваемый автомобиль в США должен был возглавить этот процесс.

Плюсы

  • Кузов на раме и стандартный полный привод делают его настоящим грузовым автомобилем.
  • Комфортная езда.
  • Впечатляющий запас хода 555 км с опцией аккумуляторной батареи увеличенного радиуса действия.
  • Аккумулятор можно использовать для питания инструментов, приборов и т.п.

Недостатки

  • Запас хода значительно уменьшается при буксировке.
  • При езде по большим неровностям может ощущаться чрезмерная мягкость.
  • Стоимость пикапа быстро становится непомерно высокой в верхних комплектациях.

В других номинациях победили

  • Ford F-150: лучший пикап — 8,5/10.
  • Hyundai Ioniq 5: лучший электрокроссовер — 8,3/10.
  • Kia Sportage Hybrid: лучший кроссовер — 8,4/10.
  • Chevrolet Bolt EV: лучший легковой электромобиль — 8/10.
  • Honda Civic: лучший легковой автомобиль — 8,1/10.

Ранее мы писали о ТОП-3 подержанных авто, которые можно продать в Украине подороже. Также публиковали рейтинг внедорожников с самыми низкими затратами на обслуживание в 2023 году.

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