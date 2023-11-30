Американские эксперты определили лучшие новые автомобили в 2023 году
Награда Edmunds Top Rated Awards ежегодно отмечает лучшие новые автомобили. В 2023 году организаторы обновили категории, что было обусловлено важностью электромобилей в современном мире.
Результаты конкурса были опубликованы на сайте Edmunds.
Каждая награда выбирается редакционной командой экспертов Edmunds и подкрепляется собственным тестированием — издание каждый год обкатывает сотни автомобилей на дорогах и треках.
2023 Ford F-150 Lightning
Лучший из лучших
Лучший электрический пикап - 8,4/10.
Почему Ford F-150 Lightning победил в двух номинациях
Запуск F-150 Lightning стал важнейшим моментом для компании Ford. Его успех или провал был не просто вопросом выживания для компании, он также имел огромные последствия для американского автопрома в целом.
Если автомобильный мир становится электрическим, то самый продаваемый автомобиль в США должен был возглавить этот процесс.
Плюсы
- Кузов на раме и стандартный полный привод делают его настоящим грузовым автомобилем.
- Комфортная езда.
- Впечатляющий запас хода 555 км с опцией аккумуляторной батареи увеличенного радиуса действия.
- Аккумулятор можно использовать для питания инструментов, приборов и т.п.
Недостатки
- Запас хода значительно уменьшается при буксировке.
- При езде по большим неровностям может ощущаться чрезмерная мягкость.
- Стоимость пикапа быстро становится непомерно высокой в верхних комплектациях.
В других номинациях победили
- Ford F-150: лучший пикап — 8,5/10.
- Hyundai Ioniq 5: лучший электрокроссовер — 8,3/10.
- Kia Sportage Hybrid: лучший кроссовер — 8,4/10.
- Chevrolet Bolt EV: лучший легковой электромобиль — 8/10.
- Honda Civic: лучший легковой автомобиль — 8,1/10.
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