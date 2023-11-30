Американские эксперты определили лучшие новые автомобили в 2023 году

Несмотря на широкое национальное представительство в конкурсе, абсолютным чемпионом стал американский автомобиль. Фото: electrek.co

Награда Edmunds Top Rated Awards ежегодно отмечает лучшие новые автомобили. В 2023 году организаторы обновили категории, что было обусловлено важностью электромобилей в современном мире.

Результаты конкурса были опубликованы на сайте Edmunds.

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2023 Ford F-150 Lightning

Лучший из лучших

Лучший электрический пикап - 8,4/10.

Фото: caranddriver.com

Почему Ford F-150 Lightning победил в двух номинациях

Запуск F-150 Lightning стал важнейшим моментом для компании Ford. Его успех или провал был не просто вопросом выживания для компании, он также имел огромные последствия для американского автопрома в целом.

Если автомобильный мир становится электрическим, то самый продаваемый автомобиль в США должен был возглавить этот процесс.

Плюсы

Кузов на раме и стандартный полный привод делают его настоящим грузовым автомобилем.

Комфортная езда.

Впечатляющий запас хода 555 км с опцией аккумуляторной батареи увеличенного радиуса действия.

Аккумулятор можно использовать для питания инструментов, приборов и т.п.

Недостатки

Запас хода значительно уменьшается при буксировке.

При езде по большим неровностям может ощущаться чрезмерная мягкость.

Стоимость пикапа быстро становится непомерно высокой в верхних комплектациях.

В других номинациях победили

Ford F-150: лучший пикап — 8,5/10.

лучший пикап — 8,5/10. Hyundai Ioniq 5: лучший электрокроссовер — 8,3/10.

лучший электрокроссовер — 8,3/10. Kia Sportage Hybrid: лучший кроссовер — 8,4/10.

лучший кроссовер — 8,4/10. Chevrolet Bolt EV: лучший легковой электромобиль — 8/10.

лучший легковой электромобиль — 8/10. Honda Civic: лучший легковой автомобиль — 8,1/10.

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