ТОП-3 самых быстрых гибридных авто в 2023 году

Сегодня гибридная технология используется не только для понижения эксплуатационных расходов, но и для получения максимальной производительности авто. Фото: speedhunters.com

Ранее гибрид ассоциировался с эффективной, но вялой работой автомобиля. Сегодня же произошла поразительная эволюция гибридных силовых установок на суперкарах и спортивных авто.

Рейтинг самых быстрых гибридов составили эксперты CarBuzz.

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1. Koenigsegg Regera

Фото: carscoops.com

Гидрид был запущен в производство в 2016 году и с тех пор остается самым быстрым. Он развивает 410 км/ч благодаря общей мощности 1489 л.с.

Баллистический 5 л V8 с двойным турбонаддувом является основным источником энергии, а электромоторы на каждом заднем колесе помогают ему. Третий электродвигатель на коленчатом валу восполняет дефицит крутящего момента и работает как стартер-генератор. Трансмиссия Koenigsegg Direct Drive обеспечивает острую реакцию на дроссельную заслонку и плавную передачу мощности, несмотря на отсутствие традиционных передач.

2. McLaren Speedtail

Фото: classicdriver.com

McLaren развил 403 км/ч во время испытаний на полигоне имени Джонни Бомера в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Автомобиль имеет 4 л V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого вместе с электроприводом составляет 1055 л.с.

3. Mercedes-AMG ONE

Фото: carmagazine.co.uk

Самый амбициозный проект Mercedes-AMG был сложным для инженеров, но конечным результатом стал гибрид со скоростью 351 км/ч. Силовая установка, взятая у болида Формулы-1, включает 1,6 л V6 с турбонаддувом и четыре электродвигателя, суммарно выдающих 1049 л.с. Комплексная установка включает в себя переднюю ось с электроприводом и заднюю ось с гибридным приводом.

ТОП 5 гибридов, которые быстрее всех разгоняются до 100 км/ч

Ferrari SF90 Stradale (2,5 секунды). Porsche 918 Spyder (2,6 с). Koenigsegg Regera (2,8 с). McLaren P1 (2,8 с). Мерседес-AMG ONE (2,9 с).

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