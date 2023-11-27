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ТОП 3 найшвидших гібридних автомобілів у 2023 році

27 листопада 2023 15:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 3 найшвидших гібридних автомобілів у 2023 році
Сьогодні гібридна технологія використовується не лише для зниження експлуатаційних витрат, але й для отримання максимальної продуктивності авто. Фото: speedhunters.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Раніше гібрид асоціювався з ефективною, але млявою роботою автомобіля. Сьогодні ж відбулася вражаюча еволюція гібридних силових установок на суперкарах та спортивних авто.

Рейтинг найшвидших гібридів склали експерти CarBuzz.

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1. Koenigsegg Regera

Фото: carscoops.com

Гідрид був запущений у виробництво 2016 року, й з того часу залишається найшвидшим. Він розвиває 410 км/год, завдяки загальній потужності 1489 к.с.

Балістичний 5 л V8 з подвійним турбонаддувом є основним джерелом енергії, а електромотори на кожному задньому колесі допомагають йому. Третій електродвигун на колінчастому валу заповнює дефіцит крутного моменту і працює як стартер-генератор. Трансмісія Koenigsegg Direct Drive забезпечує гостру реакцію на дросельну заслінку та плавну передачу потужності, попри відсутність традиційних передач.

2. McLaren Speedtail

Фото: classicdriver.com

McLaren розвинув 403 км/год під час випробувань на полігоні імені Джонні Бомера в Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Авто має 4 л V8 з подвійним турбонаддувом, потужність якого разом з електроприводом становить 1055 к.с.

3. Mercedes-AMG ONE

Фото: carmagazine.co.uk

Найамбітніший проєкт Mercedes-AMG був складним для інженерів, але кінцевим результатом став гібрид зі швидкістю 351 км/год. Силова установка, запозичена у боліда Формули-1, включає 1,6 л V6 з турбонаддувом та чотири електродвигуни, що сумарно видають 1049 к.с. Комплексна установка включає передню вісь з електроприводом і задню вісь з гібридним приводом.

ТОП 5 гібридів, які найшвидше розганяються до 100 км/год

  1. Ferrari SF90 Stradale (2,5 секунди).
  2. Porsche 918 Spyder (2,6 с).
  3. Koenigsegg Regera (2,8 с).
  4. McLaren P1 (2,8 с).
  5. Mercedes-AMG ONE (2,9 с).

Раніше ми представили рейтинг ТОП 3 найкращих гібридів у 2023 році. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.

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