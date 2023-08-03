Автоледі назвали найкращий автомобіль для жінок у 2023 році

Щорічні нагороди визначають 63 автомобільні журналістки з 43 країн світу.. Фото: freepik

Kia Niro був названий кращім жіночим автомобілем 2023 року. Він переміг у конкурсі Women’s World Car of the Year.

Щорічні нагороди визначаються журі, до складу якого входять 63 автомобільних журналістки з 43 країн світу. Про це написали Driving.

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Niro спочатку переміг у номінації "Найкращий міський автомобіль", а згодом й у фінальному раунді голосування "Головний переможець". Кращі авто в кожній з шести категорій були обрані з 59 автомобілів, що брали участь у голосуванні.

Кращий міський автомобіль: Kia Niro

Найкращий сімейний позашляховик: Jeep Avenger

Кращий великий автомобіль: Citroën C5 X

Кращий великий позашляховик: Nissan X-Trail

Кращий спортивний автомобіль: Audi RS 3

Кращий 4×4: Ford Ranger

Щоб взяти участь у голосуванні, автомобіль повинен бути абсолютно новим або суттєво зміненим й бути доступним щонайменше на двох континентах. Члени журі повинні були їздити на автомобілі, щоб проголосувати за нього.

Автомобілі оцінювалися за:

продуктивністю;

безпекою;

якістю;

ціною;

дизайном;

впливом на навколишнє середовище.

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Європі у 2023 році. Також повідомляли про те, що у США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid.