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Автоледі назвали найкращий автомобіль для жінок у 2023 році

3 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Автоледі назвали найкращий автомобіль для жінок у 2023 році
Щорічні нагороди визначають 63 автомобільні журналістки з 43 країн світу.. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Kia Niro був названий кращім жіночим автомобілем 2023 року. Він переміг у конкурсі Women’s World Car of the Year.

Щорічні нагороди визначаються журі, до складу якого входять 63 автомобільних журналістки з 43 країн світу. Про це написали Driving.

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Niro спочатку переміг у номінації "Найкращий міський автомобіль", а згодом й у фінальному раунді голосування "Головний переможець". Кращі авто в кожній з шести категорій були обрані з 59 автомобілів, що брали участь у голосуванні.

  • Кращий міський автомобіль: Kia Niro
  • Найкращий сімейний позашляховик: Jeep Avenger
  • Кращий великий автомобіль: Citroën C5 X
  • Кращий великий позашляховик: Nissan X-Trail
  • Кращий спортивний автомобіль: Audi RS 3
  • Кращий 4×4: Ford Ranger

Щоб взяти участь у голосуванні, автомобіль повинен бути абсолютно новим або суттєво зміненим й бути доступним щонайменше на двох континентах. Члени журі повинні були їздити на автомобілі, щоб проголосувати за нього.

Автомобілі оцінювалися за:

  • продуктивністю;
  • безпекою;
  • якістю;
  • ціною;
  • дизайном;
  • впливом на навколишнє середовище.

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Європі у 2023 році. Також повідомляли про те, що у США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid.

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