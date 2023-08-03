Автоледи назвали самый лучший автомобиль для женщин в 2023 году

Автоледи назвали лучший автомобиль для женщин в 2023 году
Kia Niro был назван лучшим женским автомобилем в 2023 году. Он победил в конкурсе Women's World Car of the Year.
Ежегодные награды определяются жюри, в состав которого входят 63 автомобильные журналистки из 43 стран мира. Об этом пишет Driving.
Niro сначала победил в номинации "Лучший городской автомобиль", а впоследствии и в финальном раунде голосования "Главный победитель". Лучшие авто в каждой из шести категорий были выбраны из 59 участвовавших в голосовании автомобилей.
- Лучший городской автомобиль: Kia Niro
- Лучший семейный внедорожник: Jeep Avenger
- Лучший большой автомобиль: Citroën C5 X
- Лучший большой внедорожник: Nissan X-Trail
- Лучший спортивный автомобиль: Audi RS 3
- Лучший 4×4: Ford Ranger
Чтобы принять участие в голосовании, автомобиль должен быть совершенно новым или существенно измененным и быть доступным по меньшей мере на двух континентах. Члены жюри должны были ездить на автомобиле, чтобы проголосовать за него.
Автомобили оценивались по:
- производительности;
- безопасности;
- качеству;
- цене;
- дизайну;
- влиянию на окружающую среду.
Ранее мы публиковали ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Европе в 2023 году. Также сообщалось, что в США выпустили мощного конкурента электрокара Tesla Model S Plaid.