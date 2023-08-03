Автоледи назвали самый лучший автомобиль для женщин в 2023 году

Ежегодные награды определяют 63 автомобильные журналистки из 43 стран мира. Фото: freepik

Kia Niro был назван лучшим женским автомобилем в 2023 году. Он победил в конкурсе Women's World Car of the Year.

Ежегодные награды определяются жюри, в состав которого входят 63 автомобильные журналистки из 43 стран мира. Об этом пишет Driving.

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Niro сначала победил в номинации "Лучший городской автомобиль", а впоследствии и в финальном раунде голосования "Главный победитель". Лучшие авто в каждой из шести категорий были выбраны из 59 участвовавших в голосовании автомобилей.

Лучший городской автомобиль: Kia Niro

Лучший семейный внедорожник: Jeep Avenger

Лучший большой автомобиль: Citroën C5 X

Лучший большой внедорожник: Nissan X-Trail

Лучший спортивный автомобиль: Audi RS 3

Лучший 4×4: Ford Ranger

Чтобы принять участие в голосовании, автомобиль должен быть совершенно новым или существенно измененным и быть доступным по меньшей мере на двух континентах. Члены жюри должны были ездить на автомобиле, чтобы проголосовать за него.

Автомобили оценивались по:

производительности;

безопасности;

качеству;

цене;

дизайну;

влиянию на окружающую среду.

Ранее мы публиковали ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Европе в 2023 году. Также сообщалось, что в США выпустили мощного конкурента электрокара Tesla Model S Plaid.