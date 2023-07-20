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Без паузи: експерт пояснив, як правильно заводити двигун авто

20 липня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Без паузи: експерт пояснив, як правильно заводити двигун авто
Жодна інструкція з експлуатації затримку двигуна перед запуском авто не передбачає. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Деякі водії говорять, що перед запуском двигуна автомобіля потрібно витримати невеличку паузу. Чи потрібно лише після цього починати повноцінно крутити стартер.

Про це розповів виданню АвтоСвіт начальник відділу оригінального сервісу корпорації "УкрАВТО" Олександр Чаленко. Жодна інструкція з експлуатації авто таку затримку не передбачає, тому більшості машин подібна пауза не потрібна.

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Кому потрібна затримка

У низки автомобілів до складу електрообладнання яких входять блоки зі зв’язком по CAN-шинах. Вони відзначають секундну затримку між натисканням кнопки "Старт" або поворотом ключа в положення "Стартер" та початком роботи стартера. Ця пауза йде на обмін даними між блоками по CAN-шині.

Аварійна затримка

Пауза перед запуском двигуна допомагає автомобілям, у яких погано працює система живлення. Коли бензопомпа ледь забезпечує тиск пального, а негерметично закриті клапани спричиняють швидке падіння тиску пального в паливній рампі. Тоді затримка потрібна для підіймання тиску пального та допомагає полегшити пуск.

Дизельні двигуни

Затримка пуску потрібна для авто з дизельними двигунами для нагрівання до високої температури свічок розжарювання, аби полегшити холодний пуск. В теплу пору року вони гріються швидше, в холодну — довше.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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