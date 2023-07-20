Без паузы: эксперт объяснил, как правильно заводить двигатель авто

Ни одна инструкция по эксплуатации задержки двигателя перед запуском авто не предусматривает. Фото: freepik

Некоторые водители говорят, что перед запуском двигателя автомобиля следует выдержать небольшую паузу. Нужно ли только после этого начинать полноценно крутить стартер.

Об этом рассказал изданию АвтоСвіт начальник отдела оригинального сервиса корпорации "УкрАВТО" Александр Чаленко.

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Ни одна инструкция по эксплуатации авто такой задержки не предусматривает, поэтому большинству машин подобная пауза не требуется.

Кому нужна задержка

В ряде автомобилей в состав электрооборудования входят блоки со связью по CAN-шинам. Они отмечают секундную задержку между нажатием кнопки "Старт" или поворотом ключа в положение "Стартер" и началом работы стартера. Эта пауза идет на обмен данными между блоками по CAN-шине.

Аварийная задержка

Пауза перед запуском двигателя помогает автомобилям, у которых плохо работает система питания. Когда бензонасос едва обеспечивает давление горючего, а негерметично закрытые клапаны приводят к быстрому падению давления топлива в топливной рампе. Тогда задержка необходима для подъема давления горючего и помогает облегчить запуск.

Дизельные двигатели

Задержка пуска необходима для авто с дизельными двигателями для нагрева до высокой температуры свечей накаливания, чтобы облегчить холодный пуск. В теплое время года они греются быстрее, в холодное — дольше.

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