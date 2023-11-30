Чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку
Деякі українські автовласники відмовляються взимку від водіння особистого авто з міркувань економії та безпеки. Втім, тривалий простій машини може обернутися великими фінансовими витратами навесні.
Про це повідомив MMR.
Масляний голод
Механізми автомобіля створені для регулярної активної експлуатації. Під час руху всі агрегати та деталі машини змащуються оливами. У статиці всі ці процеси припиняються.
Загроза корозії та розсихання
Машина не рухається, механізми не змащуються, а отже, усі металеві елементи піддаються дії іржі. Це особливо небезпечно для гальмівних дисків, які можуть почати іржавіти вже за тиждень у спокої.
Також відсутність контакту з мастилом завдає шкоди гумовим ущільнювачам та прокладкам — вони можуть втратити еластичність та розтріскатися.
Псування олив та гальмівної рідини
Втрачають свої корисні властивості моторні та трансмісійні оливи, які перебувають у стані спокою.
До того ж гальмівна рідина схильна до накопичення вологи, а це сильно впливає на ефективність роботи гальмівної системи.
Умови зберігання авто
Більшість міських машин зимують на відкритих майданчиках, в умовах високої вологи. Тому навесні доведеться робити ретельні та витратні профілактичні процедури. В іншому випадку автомобіль може серйозно постраждати.
Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.
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