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Чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку

30 листопада 2023 12:01
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Чим загрожує автомобілю тривалий простій
Машина не створена для тривалого простою. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Деякі українські автовласники відмовляються взимку від водіння особистого авто з міркувань економії та безпеки. Втім, тривалий простій машини може обернутися великими фінансовими витратами навесні.

Про це повідомив MMR.

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Механізми автомобіля створені для регулярної активної експлуатації. Під час руху всі агрегати та деталі машини змащуються оливами. У статиці всі ці процеси припиняються.

Загроза корозії та розсихання

Машина не рухається, механізми не змащуються, а отже, усі металеві елементи піддаються дії іржі. Це особливо небезпечно для гальмівних дисків, які можуть почати іржавіти вже за тиждень у спокої.

Також відсутність контакту з мастилом завдає шкоди гумовим ущільнювачам та прокладкам — вони можуть втратити еластичність та розтріскатися.

Псування олив та гальмівної рідини

Втрачають свої корисні властивості моторні та трансмісійні оливи, які перебувають у стані спокою.

До того ж гальмівна рідина схильна до накопичення вологи, а це сильно впливає на ефективність роботи гальмівної системи.

Умови зберігання авто

Більшість міських машин зимують на відкритих майданчиках, в умовах високої вологи. Тому навесні доведеться робити ретельні та витратні профілактичні процедури. В іншому випадку автомобіль може серйозно постраждати.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.

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