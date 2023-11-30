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Чем грозит автомобилю длительный простой зимой

30 ноября 2023 12:01
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Чем грозит автомобилю длительный простой
Машина не создана для продолжительного простоя. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Некоторые украинские автовладельцы отказываются зимой от вождения личного автомобиля из соображений экономии и безопасности. Впрочем, длительный простой машины может обернуться большими финансовыми затратами весной.

Об этом сообщил MMR.

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Масляный голод

Механизмы автомобиля предназначены для регулярной активной эксплуатации. При движении все агрегаты и детали машины смазываются. В статике все эти процессы прекращаются.

Угроза коррозии и рассыхания

Машина не двигается, механизмы не смазываются, а значит, все металлические элементы подвергаются действию ржавчины. Это особенно опасно для тормозных дисков, которые могут начать ржаветь уже через неделю покоя.

Также отсутствие контакта с маслом наносит ущерб резиновым уплотнителям и прокладкам — они могут потерять эластичность и растрескаться.

Порча масел и тормозной жидкости

Утрачивают свои полезные свойства моторные и трансмиссионные масла, которые находятся в состоянии покоя.

К тому же тормозная жидкость склонна к накоплению влаги, что сильно влияет на эффективность работы тормозной системы.

Условия хранения авто

Большинство городских машин зимуют на открытых площадках в условиях высокой влажности. Поэтому весной придется делать тщательные и затратные профилактические процедуры. В противном случае автомобиль может серьезно пострадать.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой. Также сообщалось о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.

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