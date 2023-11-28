Лайфхаки: чого не можна робити водіям під час хурделиці

За поганої погоди взимку краще взагалі не виїжджати на дорогу. Фото: pixabay.com

Українські автолюбителі лише оговтуються від останнього снігопаду, а вже завтра — 29 листопада — в нашій країні очікується новий циклон з сильним вітром, снігом та дощем. На складних дорогах за подібних погодних умов водіям потрібно радикально змінювати манеру водіння та завчасно подбати про певні речі.

Про це написав Styler.

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Справність авто

Категорично заборонено виїжджати у снігопад на літній гумі, з несправними фарами, зламаними двірниками, ненадійними гальмами. Так ви наражаєте на небезпеку себе, своїх пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Літня манера водіння

Навички водіння авто по сухому асфальту на засніженій дорозі не згодяться. Під час снігопаду потрібно:

дотримуватися великої дистанції;

забути про різкі маневри;

гальмувати завчасно та плавно;

плавно скидати швидкість.

Перевищення швидкості

Висока швидкість зменшує час на реакцію та збільшую гальмівний шлях. Варто адаптувати своє водіння до поганих умов на дорозі.

Неприбране авто

Перед початком руху необхідно очистити авто від снігу, протерти запотілі вікна — потрібен огляд навколо, щоб вчасно помітити небезпеку.

Непрогрітий двигун

На холоді електроніка тримає обороти двигуна високими навіть на холостому ходу. У такому режимі важко зрушити з місця, якщо під колесами слизько.

Гальмувати двигуном теж неможливо, при тому, що на слизькій дорозі це головний прийом уповільнення. Тому варто прогрівати мотор перед тим, як зрушитися з місця.

Комплектація авто

В погану погоду потрібно підготуватися до форс-мажорних обставин. Зимою у багажнику варто возити: лопату, скребки, трос, дроти для прикурювання, ціп на колеса, знаки аварійної зупинки, теплу куртку, термос с гарячим напоєм та павербанк для телефону.

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