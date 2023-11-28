Лайфхаки: что нельзя делать водителям во время вьюги

В плохую погоду зимой лучше вообще не выезжать на дорогу. Фото: pixabay.com

Украинские автолюбители только приходят в себя от последнего снегопада, а уже завтра — 29 ноября — в нашей стране ожидается новый циклон с сильным ветром, снегом и дождем. На сложных дорогах при подобных погодных условиях водителям нужно радикально менять манеру вождения и заблаговременно позаботиться об определенных вещах.

Об этом написал Styler.

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Исправность авто

Категорически запрещено выезжать в снегопад на летней резине, с неисправными фарами, сломанными дворниками, ненадежными тормозами. Так вы подвергаете опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения.

Летняя манера вождения

Навыки вождения авто по сухому асфальту на заснеженной дороге не пригодятся. Во время снегопада нужно:

соблюдать большую дистанцию;

забыть о резких маневрах;

тормозить заблаговременно и плавно;

плавно сбрасывать скорость.

Превышение скорости

Высокая скорость уменьшает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. Следует адаптировать свое вождение к плохим условиям на дороге.

Неубранное авто

Перед началом движения необходимо очистить авто от снега, протереть запотевшие окна — нужен обзор вокруг, чтобы вовремя заметить опасность.

Непрогретый двигатель

На холоде электроника держит обороты двигателя высокими даже на холостом ходу. В таком режиме трудно сдвинуться с места, если под колесами скользко.

Тормозить двигателем тоже невозможно, при том, что на скользкой дороге это главный прием замедления. Поэтому следует прогревать мотор перед тем, как сдвинуться с места.

Комплектация авто

В плохую погоду нужно подготовиться к форс-мажорным обстоятельствам. Зимой в багажнике следует возить: лопату, скребки, тросик, провода для прикуривания, цепь на колеса, знаки аварийной остановки, теплую куртку, термос с горячим напитком и павербанк для телефона.

Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.