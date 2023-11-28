Лайфхаки: что нельзя делать водителям во время вьюги

Что нельзя делать водителям во время вьюги
Украинские автолюбители только приходят в себя от последнего снегопада, а уже завтра — 29 ноября — в нашей стране ожидается новый циклон с сильным ветром, снегом и дождем. На сложных дорогах при подобных погодных условиях водителям нужно радикально менять манеру вождения и заблаговременно позаботиться об определенных вещах.
Об этом написал Styler.
Исправность авто
Категорически запрещено выезжать в снегопад на летней резине, с неисправными фарами, сломанными дворниками, ненадежными тормозами. Так вы подвергаете опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения.
Летняя манера вождения
Навыки вождения авто по сухому асфальту на заснеженной дороге не пригодятся. Во время снегопада нужно:
- соблюдать большую дистанцию;
- забыть о резких маневрах;
- тормозить заблаговременно и плавно;
- плавно сбрасывать скорость.
Превышение скорости
Высокая скорость уменьшает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. Следует адаптировать свое вождение к плохим условиям на дороге.
Неубранное авто
Перед началом движения необходимо очистить авто от снега, протереть запотевшие окна — нужен обзор вокруг, чтобы вовремя заметить опасность.
Непрогретый двигатель
На холоде электроника держит обороты двигателя высокими даже на холостом ходу. В таком режиме трудно сдвинуться с места, если под колесами скользко.
Тормозить двигателем тоже невозможно, при том, что на скользкой дороге это главный прием замедления. Поэтому следует прогревать мотор перед тем, как сдвинуться с места.
Комплектация авто
В плохую погоду нужно подготовиться к форс-мажорным обстоятельствам. Зимой в багажнике следует возить: лопату, скребки, тросик, провода для прикуривания, цепь на колеса, знаки аварийной остановки, теплую куртку, термос с горячим напитком и павербанк для телефона.
Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.
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