Лайфхаки: как безопасно управлять автомобилем во время вьюги

Больше всего при управлении автомобилем зимой страдают водители-новички. Фото: pixabay.com

Для многих автомобилистов зимой наступает кошмар, особенно когда начинаются снегопады. Как нужно вести себя за рулем во время вьюги.

Об этом написал Автоблог.

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Независимо от опыта вождения и стажа за рулем эксперты советуют воздерживаться от поездок на машине во время сложных условий. Если же ехать очень нужно, то в первую очередь следует заблаговременно позаботиться о зимних покрышках на колесах авто. Об этом знают все, но напомнить лишним не будет.

1. Очистить от снега весь автомобиль

Часто водители очищают от снега и льда только лобовое стекло. Это ошибка, ведь находящийся на крыше снег может во время движения слетать на лобовое и заднее стекло, что ухудшает видимость на дороге.

Также куча снега с крыши вашего авто может слететь на лобовое стекло движущейся сзади машины. В результате водитель этого авто потеряет видимость, может не успеть снизить скорость и въехать в зад вашей машины.

2. Плавное вождение

При движении на скользкой или заснеженной дороге все действия водителя должны быть плавными. Любые резкие движения могут нарушить баланс устойчивости автомобиля на дороге. Старайтесь резко не разгонять и не тормозить. Также не поворачивайте резко руль во время поворота.

Если машина с механической коробкой передач испытывает трудности при начале движения с места, включите вторую скорость МКПП и начинайте движение. Таким образом, вы снизите вероятность пробуксовки колес и риск застрять в снегу.

3. Опасность круиз-контроля

Пользоваться круиз-контролем можно только на сухой, не скользкой дороге. Система предназначена для поддержания установленной водителем скорости движения, но она не может учитывать разные дорожные условия. В снегопад или гололед контроль над автомобилем должен быть только ручным.

Круиз-контроль на мокрой дороге увеличивает вероятность аквапланирования, при котором автомобиль становится неуправляемым из-за полной потери сцепления с дорогой. В таком случае нужно сразу снизить обороты двигателя, убрав ногу с педали газа. Но при включенном круиз-контроле эти действия дадут обратный эффект. В итоге вам придется резко нажимать тормоз со всеми последующими трагическими последствиями.

4. Контроль скорости

Зимой не стоит слишком разгоняться. Если во время движения вы испытываете опасения, то сбросьте скорость до комфортной лично для вас. Не забудьте при этом переместить автомобиль в крайнюю правую полосу.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой. Также сообщали, почему зимой следует отказаться от поездок на своем авто.