Лайфхаки: як безпечно керувати автомобілем під час хурделиці

Найбільше при керуванні автомобілем зимою потерпають водії-новачки. Фото: pixabay.com

Для багатьох автомобілістів зимою настає кошмар, особливо коли починаються снігопади. Як потрібно поводитися за кермом під час хурделиці?

Про це написав Автоблог.

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Незалежно від досвіду водіння та стажу за кермом, експерти радять утримуватися від поїздок на машині під час складних умов. Якщо ж їхати конче потрібно, то насамперед слід завчасно подбати про зимові покришки на колесах авто. Про це знають всі, але нагадати зайвим не буде.

1. Очистити від снігу весь автомобіль

Часто водії очищають від снігу та льоду лише лобове скло. Це помилка, адже сніг, який знаходиться на даху, може під час руху злітати на лобове та заднє скло, що погіршує видимість на дорозі.

Також купа снігу з даху вашого авто може злетіти на лобове скло машини, яка рухається позаду. У результаті водій цього авто втратить видимість, може не встигнути знизити швидкість та в'їхати в зад вашої машини.

2. Плавне водіння

Під час руху на слизькій або засніженій дорозі всі дії водія повинні бути плавними. Будь-які різкі рухи можуть порушити баланс стійкості автомобіля на дорозі. Намагайтеся різко не розганяти та не гальмувати. Також не повертайте різко кермо під час повороту.

Якщо машина з механічною коробкою передач відчуває труднощі при початку руху з місця, включіть другу швидкість МКПП та починайте рух. Таким чином, ви зменшите ймовірність пробуксовки коліс та ризик застрягти в снігу.

3. Небезпека круїз-контролю

Користуватися круїз-контролем можна лише на сухій, неслизькій дорозі. Система призначена для підтримки встановленої водієм швидкості руху, але вона не може враховувати різні дорожні умови. У снігопад або в ожеледь контроль над автомобілем має бути лише ручним.

Круїз-контроль на мокрій дорозі збільшує ймовірність аквапланування, при якому автомобіль стає некерованим через повну втрату зчеплення з дорогою. У такому разі потрібно відразу знизити оберти двигуна, прибравши ногу з педалі газу. Але при включеному круїз-контролі ці дії дадуть протилежний ефект. У підсумку вам доведеться різко натискати педаль гальма з усіма подальшими трагічними наслідками.

4. Контроль швидкості

Взимку не варто занадто розганятися. Якщо під час руху ви відчуваєте побоювання, то скиньте швидкість до комфортної особисто для вас. Не забудьте при цьому перемістити авто у крайню праву смугу.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли, чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто.