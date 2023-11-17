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До уваги водіїв — п'ять способів заощаджувати бензин в холодну пору року

17 листопада 2023 11:20
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Лайфхаки: п'ять способів заощаджувати бензин в холодну пору року
Взимку не варто заощаджувати на якості палива та моторних олив. Фото: goldencamping.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Коли стовпчики термометрів опускаються вниз, витрати палива помітно зростають, позаяк доводиться регулярно прогрівати двигун та вмикати обігрівач в салоні. Тому знизити розходи пального взимку можна насамперед за допомогою повного очищення машини від снігу та льоду.

Про це повідомив OBOZ.

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1. Розумне використання обігрівача

Не потрібно створювати в салоні авто африканську погоду в пустелі вдень — перегрівати машину не варто. Переконайтеся, що вам це необхідно, перед тим як увімкнути обігрівач.

2. Тиск у шинах

Якщо тиск у шинах недостатній, то це призводить до посилення опору під час руху, відповідно — до збільшення споживання бензину. Потрібно регулярно перевіряти тиск у шинах, не лише взимку.

3. За 30 секунд до початку руху запускайте двигун

Подібна корисна звичка дозволяє двигуну авто нагрітися та працювати ефективніше під час початкового руху.

4. Легкі моторні оливи

Використання таких олив полегшує роботу двигуна в холодну пору року та зменшує споживання палива.

5. Ревізія багажника

Перед сезоном холодів варто прибрати з багажника усі зайві речі. Чим важча машина, тим більше вона споживає палива.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також називали п'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто.

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