Лайфхаки: пять способов экономить бензин в холодное время года

Зимой не стоит экономить на качестве топлива и моторных масел. Фото: goldencamping.com

Когда столбики термометров опускаются вниз, расход топлива заметно возрастает, так как приходится регулярно прогревать двигатель и включать обогреватель в салоне. Поэтому снизить расходы горючего зимой можно, прежде всего, с помощью полной очистки машины от снега и льда.

Об этом сообщил OBOZ.

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1. Разумное использование обогревателя

Не нужно создавать в салоне авто африканскую погоду в пустыне днем — перегревать машину не стоит. Перед тем как включить обогреватель, убедитесь, что вам это необходимо.

2. Давление в шинах

Если давление в шинах недостаточно, это приводит к усилению сопротивления во время движения, соответственно — к увеличению потребления бензина. Необходимо регулярно проверять давление в шинах, и не только зимой.

3. За 30 секунд до начала движения запускайте двигатель

Подобная привычка позволяет двигателю авто прогреться и работать эффективнее во время начального движения.

4. Легкие моторные масла

Использование таких масел облегчает работу двигателя в холодное время года и уменьшает потребление топлива.

5. Ревизия багажника

Перед сезоном холодов следует убрать из багажника все лишние вещи. Чем тяжелее машина, тем больше она потребляет топлива.

Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.