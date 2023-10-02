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Чого слід уникати під час миття автомобіля: корисні лайфхаки від експерта

2 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Чого слід уникати під час миття автомобіля: корисні лайфхаки від експерта
Спочатку мийте колеса, а вже потім — кузов авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Експерт з автосервісу Expect Car Care з Нідерландів записав ролик на TikTok, щоб порадити водіям, як підтримувати свій автомобіль ідеально чистим. Він розповів про чотири речі, які ніколи не слід робити під час миття машини.

Про це написала The Sun U.S.

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1. Спочатку помийте колеса

Експерт радить ніколи не мити кузов автомобіля перед чисткою коліс. Адже шини та колісні диски зазвичай є найбруднішими частинами автомобіля. Якщо мити їх останніми, є ризик розбризкати бруд та жир на щойно очищене лакофарбове покриття.

Обприскайте їх вашим улюбленим сильним миючим засобом, а потім ретельно промийте. Мийка високого тиску чудово впорається зі складними забрудненнями. Обов'язково тримайте струмінь на безпечній відстані від шин, щоб запобігти їх пошкодженню.

2. Обов'язкова попередня мийка

Спочатку нанесіть на авто засіб, який захищає фарбу від плям і пошкоджень, зокрема від мильних розводів, які можуть з'явитися в результаті миття без нього.

3. Уникайте кругових рухів

Завжди мийте машину по прямій лінії та уникайте кругових рухів губкою або мийкою під тиском. Це надасть автомобілю блискучого, рівномірного покриття.

4. Захист після мийки

Необхідно завжди після мийки наносити захист для лакофарбового покриття. Це зведе до мінімуму мікроскопічні подряпини та збереже автомобіль у гарному стані.

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