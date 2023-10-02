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Чего следует избегать во время мойки автомобиля: полезные лайфхаки от эксперта

2 октября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Чего следует избегать во время мойки автомобиля: полезные лайфхаки от эксперта
Сначала мойте колеса, а уже потом – кузов авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Эксперт по автосервису Expect Car Care из Нидерландов записал ролик на TikTok, чтобы посоветовать водителям, как поддерживать свой автомобиль идеально чистым. Он рассказал о четырех вещах, которые никогда не следует делать во время мытья машины.

Об этом написала The Sun US

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1. Сначала помойте колеса

Эксперт советует никогда не мыть кузов автомобиля перед чисткой колес. Ведь шины и колесные диски, как правило, являются самыми грязными частями автомобиля. Если мыть их последними, есть риск разбрызгать грязь и жир на только что очищенное лакокрасочное покрытие.

Опрыскивайте их вашим любимым сильным моющим средством, а затем тщательно промойте. Мойка высокого давления отлично справится со сложными загрязнениями. Обязательно держите струю на безопасном расстоянии от шин, чтобы предотвратить их повреждение.

2. Обязательная предварительная мойка

Сначала нанесите на автомобиль средство, защищающее краску от пятен и повреждений, в частности от мыльных разводов, которые могут появиться в результате мытья без него.

3. Избегайте круговых движений

Всегда мойте машину по прямой линии и избегайте круговых движений губкой или мойкой под давлением. Это придаст автомобилю блестящее, равномерное покрытие.

4. Защита после мойки

Необходимо всегда после мойки наносить защиту для лакокрасочного покрытия. Это сведет к минимуму микроскопические царапины и сохранит автомобиль в хорошем состоянии.

Раньше мы писали о 6 главных причинах неприятного запаха в авто и, как от него избавиться. Также говорили об особенностях ухода за автомобилем осенью.

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