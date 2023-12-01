Лайфхаки: що робити, коли двигун автомобіля не заводиться в мороз

Чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути
1 грудня 2023 11:29
Щоб не втрапити з авто в халепу взимку, потрібно дослухатися до простих порад за доглядом машини. Фото: freepik
Часто взимку автолюбителі не можуть запустити двигуни своїх машин. Розповідаємо про найпоширеніші причини невдачі та як їх уникнути.
Про це повідомила "Твоя машина".
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Розігрійте акумулятор
- Увімкніть запалювання та фари для підігріву електроліту.
- Натисніть на зчеплення, перемикайте передачі, щоб розігріти акумулятор й оливу в трансмісії.
Перевірте свічки запалювання
- Робити це потрібно за увімкненої системи запалювання.
- Якщо одна зі свічок несправна, ще раніше буде помітна зміна звуку двигуна.
- Якщо свічку залило паливом, почистіть циліндри, розкрутіть свічки та очистіть їх щіткою та миючим засобом.
Перевірте стартер
- Якщо зі з'єднанням плюсового дроту стартера все гаразд, то перевірте акумулятор.
- Якщо фари слабкі, зарядіть акумулятор.
- Перевірте також вимикач запалювання.
Мастило
- Обирайте мастило на синтетичній основі для кращої стійкості до низьких температур.
- Замерзлу оливу слід розігріти, використовуючи передпускові підігрівачі двигуна.
Якість палива
- Не використовуйте паливо низької якості, яке засмічує фільтри та порушує роботу двигуна.
- Регулярна їзда на низькоякісному пальному призводить до утворення відкладень у системі живлення.
Раніше ми писали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку. Також повідомляли, чого не можна робити водіям під час хурделиці.
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