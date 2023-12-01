Лайфхаки: що робити, коли двигун автомобіля не заводиться в мороз

Щоб не втрапити з авто в халепу взимку, потрібно дослухатися до простих порад за доглядом машини. Фото: freepik

Часто взимку автолюбителі не можуть запустити двигуни своїх машин. Розповідаємо про найпоширеніші причини невдачі та як їх уникнути.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Розігрійте акумулятор

Увімкніть запалювання та фари для підігріву електроліту.

Натисніть на зчеплення, перемикайте передачі, щоб розігріти акумулятор й оливу в трансмісії.

Перевірте свічки запалювання

Робити це потрібно за увімкненої системи запалювання.

Якщо одна зі свічок несправна, ще раніше буде помітна зміна звуку двигуна.

Якщо свічку залило паливом, почистіть циліндри, розкрутіть свічки та очистіть їх щіткою та миючим засобом.

Перевірте стартер

Якщо зі з'єднанням плюсового дроту стартера все гаразд, то перевірте акумулятор.

Якщо фари слабкі, зарядіть акумулятор.

Перевірте також вимикач запалювання.

Мастило

Обирайте мастило на синтетичній основі для кращої стійкості до низьких температур.

Замерзлу оливу слід розігріти, використовуючи передпускові підігрівачі двигуна.

Якість палива

Не використовуйте паливо низької якості, яке засмічує фільтри та порушує роботу двигуна.

Регулярна їзда на низькоякісному пальному призводить до утворення відкладень у системі живлення.

Раніше ми писали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку. Також повідомляли, чого не можна робити водіям під час хурделиці.