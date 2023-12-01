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Чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути

1 грудня 2023 11:29
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Лайфхаки: що робити, коли двигун автомобіля не заводиться в мороз
Щоб не втрапити з авто в халепу взимку, потрібно дослухатися до простих порад за доглядом машини. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Часто взимку автолюбителі не можуть запустити двигуни своїх машин. Розповідаємо про найпоширеніші причини невдачі та як їх уникнути.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Розігрійте акумулятор

  • Увімкніть запалювання та фари для підігріву електроліту.
  • Натисніть на зчеплення, перемикайте передачі, щоб розігріти акумулятор й оливу в трансмісії.

Перевірте свічки запалювання

  • Робити це потрібно за увімкненої системи запалювання.
  • Якщо одна зі свічок несправна, ще раніше буде помітна зміна звуку двигуна.
  • Якщо свічку залило паливом, почистіть циліндри, розкрутіть свічки та очистіть їх щіткою та миючим засобом.

Перевірте стартер

  • Якщо зі з'єднанням плюсового дроту стартера все гаразд, то перевірте акумулятор.
  • Якщо фари слабкі, зарядіть акумулятор.
  • Перевірте також вимикач запалювання.

Мастило

  • Обирайте мастило на синтетичній основі для кращої стійкості до низьких температур.
  • Замерзлу оливу слід розігріти, використовуючи передпускові підігрівачі двигуна.

Якість палива

  • Не використовуйте паливо низької якості, яке засмічує фільтри та порушує роботу двигуна.
  • Регулярна їзда на низькоякісному пальному призводить до утворення відкладень у системі живлення.

Раніше ми писали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку. Також повідомляли, чого не можна робити водіям під час хурделиці.

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