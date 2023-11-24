Лайфхаки для водіїв: як вберегти автомобільний акумулятор взимку

Справний акумулятор повинен показувати щонайменше 12,5 В. Фото: startrescue.co.uk

Кермування автомобілем в холодну пору року має певні особливості. Тому для забезпечення надійної їзди взимку важливе значення має стабільна робота акумулятора.

Про це написав Hyser.

Читайте також:

Насамперед потрібно перевірити акумулятор. Відвідайте СТО або самотужки виміряйте напругу вольтметром не пізніше, ніж за 10 годин після повної зупинки авто. Справний акумулятор повинен показувати щонайменше 12,5 В.

Зарядка батареї

Перед початком зими зарядіть акумулятор та тримайте його завжди повність зарядженим. Запобігти замерзанню пристрою допомагає водіння автомобіля протягом щонайменше 10 хвилин щодня. Підігрів двигуна під час руху служить тренуванням для батареї, підтримуючи рух кислоти та зберігаючи заряд.

Стоянка автомобіля

Низькі температури можуть негативно вплинути на акумулятор. Тому ідеальне місце зберігання авто взимку — гараж або закрита парковка. Якщо такої можливості немає, вибирайте місця для паркування під прямими сонячними променями, аби зігріти кузов машини.

Додатковий захист

Під час стоянки автомобіля додаткова ізоляція батареї не завадить. Використайте для цього спеціальний термічний чохол, рушник або ковдру, щоб зберегти тепло.

Підзарядка

Не рекомендується підзаряджати акумулятор на відкритому повітрі за низьких температур. Слід заряджати батарею у теплому приміщенні, даючи йому перед тим адаптуватися до кімнатної температури протягом 5 годин, щоб уникнути ризику вибуху або пошкодження.

Профілактика

Якщо ви не збираєтесь їздити тривалий час, вимкніть акумулятор та перенесіть його до теплого приміщення.

Регулярно перевіряйте рівень води в батареї, якщо вона негерметична.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також ми писали, чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто.