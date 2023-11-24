Лайфхаки для водителей: как уберечь автомобильный аккумулятор зимой

Исправный аккумулятор должен показывать не менее 12,5 В. Фото: startrescue.co.uk

Управление автомобилем в холодное время года имеет определенные особенности. Поэтому для обеспечения надежной езды зимой важное значение имеет стабильная работа аккумулятора.

Об этом написал Hyser.

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Прежде всего, нужно проверить аккумулятор. Посетите СТО или самостоятельно измерьте напряжение вольтметром не позднее, чем через 10 часов после полной остановки авто. Исправный аккумулятор должен показывать не менее 12,5 В.

Зарядка батареи

Перед началом зимы зарядите аккумулятор и держите его всегда заряженным. Предотвратить замерзание устройства помогает вождение автомобиля в течение не менее 10 минут в день. Подогрев двигателя при движении служит тренировкой для батареи, поддерживая движение кислоты и сохраняя заряд.

Стоянка автомобиля

Низкие температуры могут повлиять на аккумулятор. Поэтому идеальное место хранения авто зимой — гараж или закрытая парковка. Если такой возможности нет, выбирайте парковочные места под прямыми солнечными лучами, чтобы согреть кузов машины.

Дополнительная защита

При стоянке автомобиля дополнительная изоляция батареи не помешает. Используйте для этого специальный термический чехол, полотенце или одеяло, чтобы сохранить тепло.

Подзарядка

Не рекомендуется подзаряжать аккумулятор на открытом воздухе при низких температурах. Следует заряжать батарею в теплом помещении, давая ему перед этим адаптироваться к комнатной температуре в течение 5 часов, чтобы избежать риска взрыва или повреждения.

Профилактика

Если вы не собираетесь ездить долго, выключите аккумулятор и перенесите его в теплое помещение.

Регулярно проверяйте уровень воды в батарее, если она не герметична.

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