Лайфхаки: что делать, когда двигатель автомобиля не заводится в мороз

Почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать
1 декабря 2023 11:29
Чтобы не попасть с авто в беду зимой, нужно прислушаться к простым советам по уходу за машиной. Фото: freepik
Зачастую зимой автолюбители не могут запустить двигатели своих машин. Рассказываем о самых распространенных причинах неудачи и как их избежать.
Об этом сообщила "Твоя машина".
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Разогрейте аккумулятор
- Включите зажигание и фары для обогрева электролита.
- Нажмите на сцепление, переключайте передачи, чтобы разогреть аккумулятор и масло в трансмиссии.
Проверьте свечи зажигания
- Делать это нужно при включенной системе зажигания.
- Если одна из свечей неисправна, еще раньше будет заметно изменение звука двигателя.
- Если свечу залило топливом, почистите цилиндры, раскрутите свечи и очистите их щеткой и моющим средством.
Проверьте стартер
- Если с соединением плюсовой проволоки стартера все хорошо, то проверьте аккумулятор.
- Если фары слабы, зарядите аккумулятор.
- Проверьте также выключатель зажигания.
Масло
- Выбирайте смазку на синтетической основе для лучшей устойчивости к низким температурам.
- Замерзшее масло следует разогреть, используя предпусковые подогреватели двигателя.
Качество топлива
- Не используйте топливо низкого качества, которое засоряет фильтры и нарушает работу двигателя.
- Регулярная езда на низкокачественном горючем приводит к образованию отложений в системе питания.
Раньше мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщалось, что нельзя делать водителям во время вьюги.
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