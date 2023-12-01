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Почему двигатель автомобиля не заводится в мороз и как этого избежать

1 декабря 2023 11:29
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Лайфхаки: что делать, когда двигатель автомобиля не заводится в мороз
Чтобы не попасть с авто в беду зимой, нужно прислушаться к простым советам по уходу за машиной. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Зачастую зимой автолюбители не могут запустить двигатели своих машин. Рассказываем о самых распространенных причинах неудачи и как их избежать.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Разогрейте аккумулятор

  • Включите зажигание и фары для обогрева электролита.
  • Нажмите на сцепление, переключайте передачи, чтобы разогреть аккумулятор и масло в трансмиссии.

Проверьте свечи зажигания

  • Делать это нужно при включенной системе зажигания.
  • Если одна из свечей неисправна, еще раньше будет заметно изменение звука двигателя.
  • Если свечу залило топливом, почистите цилиндры, раскрутите свечи и очистите их щеткой и моющим средством.

Проверьте стартер

  • Если с соединением плюсовой проволоки стартера все хорошо, то проверьте аккумулятор.
  • Если фары слабы, зарядите аккумулятор.
  • Проверьте также выключатель зажигания.

Масло

  • Выбирайте смазку на синтетической основе для лучшей устойчивости к низким температурам.
  • Замерзшее масло следует разогреть, используя предпусковые подогреватели двигателя.

Качество топлива

  • Не используйте топливо низкого качества, которое засоряет фильтры и нарушает работу двигателя.
  • Регулярная езда на низкокачественном горючем приводит к образованию отложений в системе питания.

Раньше мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщалось, что нельзя делать водителям во время вьюги.

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