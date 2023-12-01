Лайфхаки: что делать, когда двигатель автомобиля не заводится в мороз

Чтобы не попасть с авто в беду зимой, нужно прислушаться к простым советам по уходу за машиной. Фото: freepik

Зачастую зимой автолюбители не могут запустить двигатели своих машин. Рассказываем о самых распространенных причинах неудачи и как их избежать.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Разогрейте аккумулятор

Включите зажигание и фары для обогрева электролита.

Нажмите на сцепление, переключайте передачи, чтобы разогреть аккумулятор и масло в трансмиссии.

Проверьте свечи зажигания

Делать это нужно при включенной системе зажигания.

Если одна из свечей неисправна, еще раньше будет заметно изменение звука двигателя.

Если свечу залило топливом, почистите цилиндры, раскрутите свечи и очистите их щеткой и моющим средством.

Проверьте стартер

Если с соединением плюсовой проволоки стартера все хорошо, то проверьте аккумулятор.

Если фары слабы, зарядите аккумулятор.

Проверьте также выключатель зажигания.

Масло

Выбирайте смазку на синтетической основе для лучшей устойчивости к низким температурам.

Замерзшее масло следует разогреть, используя предпусковые подогреватели двигателя.

Качество топлива

Не используйте топливо низкого качества, которое засоряет фильтры и нарушает работу двигателя.

Регулярная езда на низкокачественном горючем приводит к образованию отложений в системе питания.

Раньше мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщалось, что нельзя делать водителям во время вьюги.