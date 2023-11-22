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Чому під час холодів перестають зачинятися двері автомобіля та що з цим робити

22 листопада 2023 11:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Не зачиняються двері авто під час холодів: чому та що робити
Зимою з авто можуть траплятися різні неприємності. Фото: dreamstime
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

З настанням зимових холодів автомобільні двері інколи можуть почати поводитися дивно. Як розв'язати проблему, коли вони не хочуть закриватися.

Про це написав MMR.

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1. Зледеніли ущільнювачі

Це не дозволяє двері щільно зістикуватися з отвором. Тому потрібно видалити кригу. Прибирати її слід акуратно, щоб не пошкодити ані гумки, ані обшивку, ані лакофарбове покриття.

Потрібно прогріти машину. Викрутіть на максимум систему обігрівання салону, притримуючи дверцята в закритому положенні. Також обробіть гумки та замок силіконовим мастилом.

2. Просідання петель

Це також може бути причиною того, що дверцята не закриваються. В такому разі варто відрегулювати петлі. Але, якщо йдеться про порушення геометрії кузова автомобіль, потрібно звернутися по допомогу фахівця.

3. Поломка замка

Найболючішою проблемою є поломка елементів замка, через яку заклинюють скоби. На жаль, єдиним способом виправити цю проблему є повна заміна поворотного механізму.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також називали п'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто.

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