Не зачиняються двері авто під час холодів: чому та що робити

Чому під час холодів перестають зачинятися двері автомобіля та що з цим робити
З настанням зимових холодів автомобільні двері інколи можуть почати поводитися дивно. Як розв'язати проблему, коли вони не хочуть закриватися.
Про це написав MMR.
1. Зледеніли ущільнювачі
Це не дозволяє двері щільно зістикуватися з отвором. Тому потрібно видалити кригу. Прибирати її слід акуратно, щоб не пошкодити ані гумки, ані обшивку, ані лакофарбове покриття.
Потрібно прогріти машину. Викрутіть на максимум систему обігрівання салону, притримуючи дверцята в закритому положенні. Також обробіть гумки та замок силіконовим мастилом.
2. Просідання петель
Це також може бути причиною того, що дверцята не закриваються. В такому разі варто відрегулювати петлі. Але, якщо йдеться про порушення геометрії кузова автомобіль, потрібно звернутися по допомогу фахівця.
3. Поломка замка
Найболючішою проблемою є поломка елементів замка, через яку заклинюють скоби. На жаль, єдиним способом виправити цю проблему є повна заміна поворотного механізму.
Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також називали п'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто.
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