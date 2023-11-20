Лайфхаки для водіїв: як правильно накачувати колеса авто взимку

Тиск у колесах потрібно контролювати лише після того, як машина провела на зимовій вулиці хоча б годину. Фото: pixabay

Низькі температури взимку значно впливають на правила експлуатації автомобіля. Особливої уваги з боку водія потребують колеса.

Про це нагадав MMR.

Читайте також:

Оптимальний тиск у колесах

Тут не потрібно нічого вигадувати, адже про оптимальний тиск у колесах написано в інструкції з експлуатації машини. До того ж таблички з рекомендованим тиском автовиробники зазвичай кріплять або на зворотному боці лючка бензобака, або в отворі дверей водія. Таким чином, для більшості легкових автомобілів встановлюють оптимальний тиск у колесах — 2,2-2,4 атмосфери.

Що відбувається з колесами на вулиці

Повітря в покришці остигає до рівня довкілля. Експерти підкреслюють, що з падінням температури на кожні 8 °C тиск у колесах падає приблизно на 0,1 атмосфери. Отже, охолодження колеса з кімнатної температури +25 до -10 °C призводить до зменшення тиску приблизно на 0,4 атмосфери. В результаті від нормованих 2,2-2,4 залишається 1,8-2 атмосфери.

Наслідки їзди зі спущеними колесами

Недостатньо накачані колеса погіршують керованість автомобілем. Машина не чітко тримає траєкторію та стає схильною до заносів на поворотах, що особливо небезпечно на слизькому покритті. Також такі шини чинять підвищений опір коченню та збільшують витрату палива. Зрештою, вони при зниженому тиску зношуються швидше, сильніше та нерівномірно.

Як правильно контролювати тиск

Водії мають запам'ятати, що тиск у колесах потрібно контролювати після того, як машина провела на зимовій вулиці хоча б годину. Після цього за необхідності слід підкачати колеса.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також називали п'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто.