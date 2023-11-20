Лайфхаки для водителей: как правильно накачивать колеса авто зимой

Давление в колесах нужно контролировать только после того, как машина провела на зимней улице хотя бы час. Фото: pixabay

Низкие температуры зимой оказывают значительное влияние на правила эксплуатации автомобиля. Особого внимание со стороны водителя нуждаются колеса.

Об этом напомнил MMR.

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Оптимальное давление в колесах

Здесь не нужно ничего придумывать, ведь об оптимальном давлении в колесах написано в инструкции по эксплуатации машины. К тому же таблички с рекомендуемым давлением автопроизводители обычно укрепляют либо на оборотной стороне лючка бензобака, либо в проеме водительской двери. Таким образом, для большинства легковых автомобилей устанавливают оптимальное давление в колесах — 2,2-2,4 атмосферы.

Что происходит с колесами на улице

Воздух в покрышке остывает до уровня окружающей среды. Эксперты подчеркивают, что с падением температуры на каждые 8 °C давление в колесах падает примерно на 0,1 атмосферы. Следовательно, охлаждение колеса с комнатной температуры +25 до -10 °C приводит к уменьшению давления примерно на 0,4 атмосферы. В результате от нормированных 2,2-2,4 остается 1,8-2 атмосферы.

Последствия езды со спущенными колесами

Недостаточно накаченные колеса ухудшают управляемость автомобилем. Машина не четко держит траекторию и становится склонной к заносам на поворотах, что особенно опасно на скользком покрытии. Также такие шины оказывают повышенное сопротивление качению и увеличивают расход топлива. В конце концов они при пониженном давлении изнашиваются быстрее, сильнее и неравномернее.

Как правильно контролировать давление

Водители должны запомнить, что давление в колесах следует контролировать после того, как машина провела на зимней улице хотя бы час. После этого при необходимости следует подкачать колеса.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.