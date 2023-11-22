Не закрываются двери авто во время холодов: почему и что делать

Зимой с авто могут случаться разные неприятности. Фото: dreamstime

С наступлением зимних холодов автомобильные двери иногда могут начать вести себя странно. Как решить проблему, когда они не хотят закрываться?

Об этом написал MMR.

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1. Обледенели уплотнители

Это не позволяет двери плотно состыковаться с проемом. Поэтому нужно удалить лед. Убирать его следует аккуратно, чтобы не повредить ни резинки, ни обшивку, ни лакокрасочное покрытие.

Необходимо прогреть машину. Выкрутите на максимум систему обогрева салона, придерживая дверцу в закрытом положении. Также обработайте резинки и замок силиконовой смазкой.

2. Просадка петель

Это также может быть причиной того, что дверца не закрывается. В таком случае следует отрегулировать петли. Но, если речь идет о нарушении геометрии кузова автомобиля, нужно обратиться за помощью к специалисту.

3. Поломка замка

Наиболее болезненной проблемой является поломка элементов замка, из-за которой заклинивают скобы. К сожалению, единственным способом исправить эту проблему — полная замена поворотного механизма.

Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.