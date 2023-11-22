Не закрываются двери авто во время холодов: почему и что делать

Почему во время холодов перестают закрываться двери автомобиля и что с этим делать
С наступлением зимних холодов автомобильные двери иногда могут начать вести себя странно. Как решить проблему, когда они не хотят закрываться?
Об этом написал MMR.
1. Обледенели уплотнители
Это не позволяет двери плотно состыковаться с проемом. Поэтому нужно удалить лед. Убирать его следует аккуратно, чтобы не повредить ни резинки, ни обшивку, ни лакокрасочное покрытие.
Необходимо прогреть машину. Выкрутите на максимум систему обогрева салона, придерживая дверцу в закрытом положении. Также обработайте резинки и замок силиконовой смазкой.
2. Просадка петель
Это также может быть причиной того, что дверца не закрывается. В таком случае следует отрегулировать петли. Но, если речь идет о нарушении геометрии кузова автомобиля, нужно обратиться за помощью к специалисту.
3. Поломка замка
Наиболее болезненной проблемой является поломка элементов замка, из-за которой заклинивают скобы. К сожалению, единственным способом исправить эту проблему — полная замена поворотного механизма.
Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.
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