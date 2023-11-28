Українські мобільні програмно-технічні комплекси з обміну та відновлення документів за кордоном працюють вже в семи країнах Європи. Фото: rbc.ua

Днями українці отримали можливість обмінювати та відновлювати посвідчення водія в Італії. Адже у Мілані відкрили "Паспортний сервіс" завдяки співпраці ГСЦ МВС та ДП "Документ".

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Обмін та відновлення посвідчення водія здійснюється в Мілані у підрозділі ДП "Документ" за адресою: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan — Via Curiel, 25 20089 Rozzano (Mi) Italia).

Громадяни можуть звертатися до мобільних програмно-технічних комплексів. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Надання послуг здійснюється з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 у порядку живої та електронної черги.

Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно мати документи:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Нагадуємо, що обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне вже в семи країнах світу. Окрім Італії, це Польща, Чехія, Німеччина, Іспанія та Туреччина. У Словаччині поки що можна лише обмінювати документи.

Раніше ми писали, як українцям правильно користуватися водійським посвідченням на території ЄС. Також повідомлялося, що в Україні почали вилучати більше фальшивих водійських прав.