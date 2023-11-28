Водительское удостоверение: где за границей можно обменять и восстановить украинские права

Украинские мобильные программно-технические комплексы по обмену и обновлению документов за рубежом работают уже в семи странах Европы. Фото: rbc.ua

На днях украинцы получили возможность обменивать и восстанавливать водительские права в Италии. Ведь в Милане открыли "Паспортный сервис" благодаря сотрудничеству ГСЦ МВД и ГП "Документ".

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Обмен и восстановление водительского удостоверения осуществляется в Милане в подразделении ГП "Документ" по адресу: город Роццано (провинция Милан), торговый центр Фиордалисо Милан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan — Via Curiel, 25 20089 Rozzano (Mi) Italia).

Граждане могут обращаться в мобильные программно-технические комплексы. Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Предоставление услуг происходит с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 в порядке живой и электронной очередей.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно иметь документы:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

Напоминаем, что обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступно уже в семи странах мира. Кроме Италии, это Польша, Чехия, Германия, Испания и Турция. В Словакии пока можно только обменивать документы.

Ранее мы писали, как украинцам правильно пользоваться водительским удостоверением на территории ЕС. Также сообщалось, что в Украине стали изымать больше фальшивых водительских прав.