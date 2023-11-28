Дієві лайфхаки: як самотужки прибрати подряпини з пластикових елементів авто

Щоб позбавитися подряпин, потрібно підібрати правильні засоби. Фото: fourwheeltrends.com

В салоні автомобіля з пластику вироблено багато елементів, на яких поступово з'являються подряпини. Розповідаємо, як їх прибрати.

Про це написали Вікна.

Читайте також:

Віск та поліроль

Якщо подряпини невеликі, можна скористатися воском для автомобіля. Також ефективний поліроль (паста, піна, рідина або спрей). Він заповнює подряпину, а потім висихає.

Потрібно:

очистити, знежирити та просушити пошкоджену ділянку спиртом або ацетоном, не варто для цього користуватися уайт-спіритом та бензином;

нанести віск або поліроль відповідно до інструкції;

протерти поверхню м’якою ганчірочкою або губкою до блиску.

Будівельний фен

Потрібно:

очистити пластик від бруду мийними засобами;

температуру нагріву регулювати відстанню розтруба від подряпини або регулятором на корпусі.

Турбозапальничка

Потрібно:

спочатку потренуватися на шматку пластмаси;

вмикати запальничку не більше, ніж на 1 секунду — цього достатньо для нагріву пластика, а не обпалення його.

Також можна спробувати позбутися подряпин за допомогою автомобільного олівця.

Раніше ми писали, як припаркувати авто за допомогою тенісного м'яча. Також розповідали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло