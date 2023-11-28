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Дієві лайфхаки — як самотужки прибрати подряпини з пластикових елементів авто

28 листопада 2023 17:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Дієві лайфхаки: як самотужки прибрати подряпини з пластикових елементів авто
Щоб позбавитися подряпин, потрібно підібрати правильні засоби. Фото: fourwheeltrends.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В салоні автомобіля з пластику вироблено багато елементів, на яких поступово з'являються подряпини. Розповідаємо, як їх прибрати.

Про це написали Вікна.

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Віск та поліроль

Якщо подряпини невеликі, можна скористатися воском для автомобіля. Також ефективний поліроль (паста, піна, рідина або спрей). Він заповнює подряпину, а потім висихає.

Потрібно:

  • очистити, знежирити та просушити пошкоджену ділянку спиртом або ацетоном, не варто для цього користуватися уайт-спіритом та бензином;
  • нанести віск або поліроль відповідно до інструкції;
  • протерти поверхню м’якою ганчірочкою або губкою до блиску.

Будівельний фен

Потрібно:

  • очистити пластик від бруду мийними засобами;
  • температуру нагріву регулювати відстанню розтруба від подряпини або регулятором на корпусі.

Турбозапальничка

Потрібно:

  • спочатку потренуватися на шматку пластмаси;
  • вмикати запальничку не більше, ніж на 1 секунду — цього достатньо для нагріву пластика, а не обпалення його.

Також можна спробувати позбутися подряпин за допомогою автомобільного олівця.

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