Дієві лайфхаки — як самотужки прибрати подряпини з пластикових елементів авто
28 листопада 2023 17:25
Щоб позбавитися подряпин, потрібно підібрати правильні засоби. Фото: fourwheeltrends.com
В салоні автомобіля з пластику вироблено багато елементів, на яких поступово з'являються подряпини. Розповідаємо, як їх прибрати.
Про це написали Вікна.
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Віск та поліроль
Якщо подряпини невеликі, можна скористатися воском для автомобіля. Також ефективний поліроль (паста, піна, рідина або спрей). Він заповнює подряпину, а потім висихає.
Потрібно:
- очистити, знежирити та просушити пошкоджену ділянку спиртом або ацетоном, не варто для цього користуватися уайт-спіритом та бензином;
- нанести віск або поліроль відповідно до інструкції;
- протерти поверхню м’якою ганчірочкою або губкою до блиску.
Будівельний фен
Потрібно:
- очистити пластик від бруду мийними засобами;
- температуру нагріву регулювати відстанню розтруба від подряпини або регулятором на корпусі.
Турбозапальничка
Потрібно:
- спочатку потренуватися на шматку пластмаси;
- вмикати запальничку не більше, ніж на 1 секунду — цього достатньо для нагріву пластика, а не обпалення його.
Також можна спробувати позбутися подряпин за допомогою автомобільного олівця.
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