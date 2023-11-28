Действенные лайфхаки — как самостоятельно убрать царапины с пластиковых элементов авто
В салоне автомобиля из пластика сделано много элементов, на которых постепенно появляются царапины. Рассказываем, как их убрать.
Об этом написали Вікна.
Воск и полироль
Если царапины небольшие, можно воспользоваться воском для автомобиля. Также эффективен полироль (паста, пена, жидкость или спрей). Он заполняет царапину, а затем высыхает.
Требуется:
- очистить, обезжирить и просушить поврежденный участок спиртом или ацетоном, не следует пользоваться уайт-спиритом и бензином;
- нанести воск или полироль в соответствии с инструкцией;
- протереть поверхность мягкой тряпочкой или губкой до блеска.
Строительный фен
Требуется:
- очистить пластик от грязи моющими средствами;
- регулировать температуру нагрева расстоянием раструба от царапины или регулятором на корпусе.
Турбо-зажигалка
Требуется:
- сначала потренироваться на куске пластмассы;
- включать зажигалку не более чем на 1 секунду — этого достаточно для нагрева пластика, а не обожжения его.
Также можно попытаться избавиться от царапин с помощью автомобильного карандаша.
Ранее мы писали, как припарковать автомобиль с помощью теннисного мяча. Также рассказывали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.
Читайте Новини.LIVE!