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Действенные лайфхаки — как самостоятельно убрать царапины с пластиковых элементов авто

28 ноября 2023 17:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Действенные лайфхаки: как самостоятельно убрать царапины с пластиковых элементов авто
Чтобы избавиться от царапин, нужно подобрать правильные средства. Фото: fourwheeltrends.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В салоне автомобиля из пластика сделано много элементов, на которых постепенно появляются царапины. Рассказываем, как их убрать.

Об этом написали Вікна.

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Воск и полироль

Если царапины небольшие, можно воспользоваться воском для автомобиля. Также эффективен полироль (паста, пена, жидкость или спрей). Он заполняет царапину, а затем высыхает.

Требуется:

  • очистить, обезжирить и просушить поврежденный участок спиртом или ацетоном, не следует пользоваться уайт-спиритом и бензином;
  • нанести воск или полироль в соответствии с инструкцией;
  • протереть поверхность мягкой тряпочкой или губкой до блеска.

Строительный фен

Требуется:

  • очистить пластик от грязи моющими средствами;
  • регулировать температуру нагрева расстоянием раструба от царапины или регулятором на корпусе.

Турбо-зажигалка

Требуется:

  • сначала потренироваться на куске пластмассы;
  • включать зажигалку не более чем на 1 секунду — этого достаточно для нагрева пластика, а не обожжения его.

Также можно попытаться избавиться от царапин с помощью автомобильного карандаша.

Ранее мы писали, как припарковать автомобиль с помощью теннисного мяча. Также рассказывали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.

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