Действенные лайфхаки: как самостоятельно убрать царапины с пластиковых элементов авто

Чтобы избавиться от царапин, нужно подобрать правильные средства. Фото: fourwheeltrends.com

В салоне автомобиля из пластика сделано много элементов, на которых постепенно появляются царапины. Рассказываем, как их убрать.

Об этом написали Вікна.

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Воск и полироль

Если царапины небольшие, можно воспользоваться воском для автомобиля. Также эффективен полироль (паста, пена, жидкость или спрей). Он заполняет царапину, а затем высыхает.

Требуется:

очистить, обезжирить и просушить поврежденный участок спиртом или ацетоном, не следует пользоваться уайт-спиритом и бензином;

нанести воск или полироль в соответствии с инструкцией;

протереть поверхность мягкой тряпочкой или губкой до блеска.

Строительный фен

Требуется:

очистить пластик от грязи моющими средствами;

регулировать температуру нагрева расстоянием раструба от царапины или регулятором на корпусе.

Турбо-зажигалка

Требуется:

сначала потренироваться на куске пластмассы;

включать зажигалку не более чем на 1 секунду — этого достаточно для нагрева пластика, а не обожжения его.

Также можно попытаться избавиться от царапин с помощью автомобильного карандаша.

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