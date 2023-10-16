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Полезный лайфхак: зачем опытные водители держат в авто зубную щетку

16 октября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Полезный лайфхак: зачем опытные водители держат в авто зубную щетку
С помощью щетки можно почистить от грязи и пыли труднодоступные участки в автомобиле. Фото: parodontax.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Зубную щетку следует менять каждые три месяца. Но не спешите ее выбрасывать, она еще пригодится вашему автомобилю.

Об этом сообщил Sante+.

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1. Чистка труднодоступных участков салона авто

Некоторые места в автомобиле могут быть труднодоступны при уборке. Использование зубной щетки облегчит очищение сидений, которые накапливают все виды грязи и пыли. Но перед чисткой ткани убедитесь, что она полностью сухая.

Щетку можно использовать для чистки вентиляционных отверстий и динамиков автомобиля. Для удаления пыли необходимо аккуратно протереть труднодоступные поверхности и все маленькие канавки на приборной панели.

2. Чистка автомобильных фар

Вокруг фар может скапливаться много грязи и брызг. Эти отложения не только мешают свету, но и угрожают безопасности водителей.

Вы можете очистить их с помощью зубной щетки и тюбика зубной пасты. Нанесите зубную пасту вручную, покрывая весь участок, который нужно очистить. Затем с помощью зубной щетки удалите всю грязь круговыми движениями. Затем промойте чистой водой и протрите насухо мягкой тканью.

3. Чистка автомобильных дисков

Уайт-спирит может быть особенно эффективен для удаления пятен от гудрона. Также можно использовать другие натуральные средства, например белый уксус.

Для начала распылите чистящее средство и оставьте на несколько секунд. Затем потрите поверхность дисков губкой или тряпкой. Завершите операцию зубной щеткой, чтобы добраться до труднодоступных участков.

Ранее мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств. Также эксперты рассказали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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