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Корисний лайфхак: навіщо досвідчені водії тримають в авто зубну щітку

16 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Корисний лайфхак: навіщо досвідчені водії тримають в авто зубну щітку
За допомогою щітки можна почистити від бруду та пилу важкодоступні ділянки в авто. Фото: parodontax.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Зубну щітку слід міняти кожні три місяці. Але не поспішайте її викидати, вона ще стане у пригоді вашому автомобілю.

Про це повідомив Sante+.

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1. Чищення важкодоступних ділянок салону авто

Деякі місця в автомобілі можуть бути важкодоступними під час прибирання. Використання зубної щітки полегшить очищення сидінь, які накопичують усі види бруду та пилу. Але перед тим, як чистити тканину, переконайтеся, що вона повністю суха.

Щітку можна використовувати для чищення вентиляційних отворів та динаміків автомобіля. Потрібно акуратно протерти важкодоступні поверхні та всі маленькі канавки на приладовій панелі, щоб видалити пил.

2. Чищення автомобільних фар

Навколо фар може накопичуватися багато бруду та бризок. Ці відкладення не лише заважають світлу, але й загрожують безпеці водіїв.

Ви можете очистити їх за допомогою зубної щітки та тюбика зубної пасти. Нанесіть зубну пасту вручну, покриваючи всю ділянку, яку потрібно очистити. Потім за допомогою зубної щітки видаліть весь бруд круговими рухами. Потім промийте чистою водою та витріть насухо м'якою тканиною.

3. Чищення автомобільних дисків

Уайт-спірит може бути особливо ефективним для видалення плям від гудрону. Також можна використовувати інші натуральні засоби, наприклад, білий оцет.

Для початку розпиліть засіб для чищення та залиште на кілька секунд. Потім потріть поверхню дисків губкою або ганчіркою. Завершіть операцію зубною щіткою, щоб дістатися до важкодоступних ділянок.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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