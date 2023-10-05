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Корисні лайфхаки: 4 способи позбутися вологи в салоні авто восени

5 жовтня 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Корисні лайфхаки: 4 способи позбутися вологи в салоні авто восени
Склянка соди розв'яже проблеми з вологою та неприємними запахами у салоні. Фото: pixabay.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Конденсат в салоні автомобіля, який утворюється через вологість, неприємний та досить небезпечний. Надлишку вологи потрібно позбавлятися, адже вона не лише зменшує водієві огляд дороги, через запотівання вікон, але й призводить до появи цвілі всередині авто.

Щоб забезпечити здорову атмосферу в салоні вашого авто, скористайтеся простими та економічно ефективними лайфхаками Sante Plus.

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1. Сіль

Сіль чудово поглинає вологу в салоні. Деякі водії насипають сіль у полотняні мішечки та прив'язувати над лобовим склом авто.

Втім, сіль потрібно використовувати з обережністю, щоб не розсипати її в авто. Коли сіль стає вологою, утворена суміш може пошкодити деякі матеріали в салоні.

2. Котячий наповнювач

Котячий наповнювач чудово всмоктує вологу в машині. Розфасуєте його по мішечках.

3. Висушити килимки та сидіння

Перевірте, чи немає на килимках та сидіннях надлишків вологи. Якщо так, то зніміть їх та висушіть на вулиці. Можна скористатися феном, щоб прискорити процес сушіння.

3. Харчова сода

Окрім мийних та дезодоруючих властивостей, сода є високоефективним, економічним та екологічно чистим природним абсорбентом вологи.

Насипайте трохи засобу в миску або склянку, закрийте всі двері та вікна, й через деякий час бікарбонат натрію поглине всю вологу та розвіє всі неприємні запахи.

Раніше ми писали, як припаркувати авто за допомогою тенісного м'яча. Також розповідали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло

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