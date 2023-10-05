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Полезные лайфхаки: 4 способа избавиться от влаги в салоне авто осенью

5 октября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Полезные лайфхаки: 4 способа избавиться от влаги в салоне авто осенью
Стакан соды разрешит проблемы с влагой и неприятными запахами в салоне. Фото: pixabay.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Конденсат в салоне автомобиля, который образуется из-за влажности, неприятный и опасный. От излишков влаги нужно избавляться, ведь они не только уменьшают водителю видимость дороги из-за запотевания окон, но и приводят к появлению плесени внутри авто.

Чтобы обеспечить здоровую атмосферу в салоне вашего авто, воспользуйтесь простыми и экономически эффективными лайфхаками Sante Plus.

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1. Соль

Соль отлично поглощает влагу в салоне. Некоторые водители насыпают соль в холщовые мешочки и привязывают над лобовым стеклом авто.

Впрочем, соль нужно использовать с осторожностью, чтобы не рассыпать ее в машине. Когда соль становится влажной, образовывающаяся смесь может повредить некоторые материалы в салоне.

2. Кошачий наполнитель

Кошачий наполнитель прекрасно впитывает влагу в машине. Расфасуйте его по мешочкам.

3. Высушить коврики и сиденья

Проверьте, нет ли на ковриках и сиденьях излишков влаги. Если да, то снимите их и высушите на улице. Можно использовать фен, чтобы ускорить процесс сушки.

3. Пищевая сода

Кроме моющих и дезодорирующих свойств сода является высокоэффективным, экономичным и экологически чистым природным абсорбентом влаги.

Насыпайте немного средства в миску или стакан, закройте все двери и окна, и через некоторое время натрия бикарбонат поглотит всю влагу и развеет все неприятные запахи.

Раньше мы писали, как припарковать автомобиль с помощью теннисного мяча. Также рассказывали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.

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