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Для України доступний імпорт мікроелектрокара Microlino — комплектація і ціни

5 грудня 2023 11:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Для України доступний імпорт мікроелектрокара Microlino: комплектація і ціни
Маленький сітікар поєднує в собі якості скутера та електромобіля. Фото: carscoops.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Інноваційний електричний сітікар Microlino 2.0 створений швейцарською компанією Micro Mobility. Мікроавто є чимсь середнім між скутером та електромобілем й призначене для їзди по місту.

Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

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Варто зазначити, що Micro Mobility була першою у світі, яка презентувала електричний самокат ще у 1999 році. Усі розробки компанії присвячені міській мобільності.

Характеристики Microlino 2.0

  • Габарити: 2430x1500x1450 мм.
  • Вага: 496 кг.
  • Вміщає: водія та одного пасажира
  • Вантажний відсік: 220 л.
  • Електродвигун: 11 кВт.
  • Крутний момент: 100 Нм.
  • Максимальна швидкість: обмежена на 90 км/год.
  • Розбіг до 50 км/год — 5 секунд.
  • Запас ходу: 230 км.

Електромобіль належить до класу L7e. На відміну від першої версії з трубчастими рамами, Microlino 2.0 використовує повноцінний кузов зі штампованої сталі та алюмінієвих деталей. Це забезпечує необхідну для серійних автомобілів жорсткість та безпеку.

Microlino 2.0 доступний у будь-якому кольорі. Сітікар можна замовити онлайн з доставкою по всьому світу.

Фото: designwanted.com

Варіанти комплектацій та ціни

  • Urban

Ціна від 16 490 швейцарських франків (приблизно 680 624 грн).

Інтер'єр та колеса в стилі Urban, дах купе, механізм м'якого закриття, спортивний режим, подвійний дисплей, світлодіодні фари, обігрівач.

Орієнтовний початок поставок: перший квартал 2024 року.

Фото: carscoops.com
  • Dolce

Ціна від 17 690 швейцарських франків (приблизно 730 154 грн).

Інтер'єр та колеса Dolce, світлодіодні лампи, люк, ретро кольори та хромовані акценти, веганське шкіряне кермо, механізм м'якого закриття, спортивний режим, подвійний дисплей, підігрів.

Поставки прямо зараз.

  • Competizione

Ціна від 19 990 швейцарських франків (приблизно 825 087 грн).

Інтер'єр та колеса Competizione, матові кольори та хромовані акценти, світлодіодні фари, люк, веганське шкіряне кермо, м'який механізм блокування, спортивний режим, подвійний дисплей, підігрів.

Поставки прямо зараз.

Раніше ми писали, що популярний в Україні Nissan Leaf отримає новий дизайн та збільшений запас ходу. Також повідомляли про найкращі електромобілі, які готуються до випуску у 2024 році.

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