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Популярний в Україні Nissan Leaf отримає новий дизайн та збільшений запас ходу

29 листопада 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Nissan Leaf: як зміниться популярний в Україні електромобіль
Nissan Leaf перетворився на футуристичний кросовер. Фото: nissanmodel.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Оновлений Leaf третього покоління стане першим електромобілем, який компанія Nissan виготовлятиме для європейських ринків на заводі в британському Сандерленді. Ця модель попередніх генерацій дуже популярна в Україні — кілька років поспіль очолює рейтинг найбільш продаваних вживаних електрокарів на внутрішньому ринку.

Про це повідомив Укравтопром

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Nissan інвестує 423 млн фунтів в модернізацію свого заводу у Великій Британії, з метою випуску до 100 тис. нових Leaf щорічно.

Яким буде Leaf третього покоління

  • Авто отримає стиль кросовера, але щоб уникнути прямої конкуренції з Juke або Qashqai, його дизайн буде ближчим до Nissan Ariya.
  • Новий Leaf побудують на платформі CMF-EV, на які вже виготовлені Ariya та Renault Megane E-Tech.
  • Нова батарея Gen5 матиме на 30% більше енергії, ніж акумулятор на 62 кВт-год в Leaf другого покоління, що дозволить Nissan збільшити запас ходу.
  • Батареї для електромобіля будуть надходити з нового заводу, який зараз будується глобальним виробником літій-іонних акумуляторів для електромобілів AESC Group, поруч з підприємством Nissan у Сандерленді.

Раніше ми писали, чому Nissan відкликає майже 10 тис. електричних кросоверів Ariya. Також представили ТОП 9 електромобілів для водіння взимку 2023-2024.

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