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Популярный в Украине Nissan Leaf получит новый дизайн и увеличенный запас хода

29 ноября 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Nissan Leaf: как изменится популярный в Украине электромобиль
Nissan Leaf превратился в футуристический кроссовер. Фото: nissanmodel.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Обновленный Leaf третьего поколения станет первым электромобилем, который компания Nissan будет производить для европейских рынков на заводе в британском Сандерленде. Эта модель предыдущих генераций очень популярна в Украине — несколько лет подряд возглавляет рейтинг наиболее продаваемых подержанных электрокаров на внутреннем рынке.

Об этом сообщил Укравтопром

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Nissan инвестирует 423 млн фунтов в модернизацию своего завода в Великобритании, с целью выпуска до 100 тыс. новых Leaf ежегодно.

Каким будет Leaf третьего поколения

  • Авто получит стиль кроссовера, но чтобы избежать прямой конкуренции с Juke или Qashqai, его дизайн будет ближе к Nissan Ariya.
  • Новый Leaf будет построен на платформе CMF-EV, на которые уже изготовлены Ariya и Renault Megane E-Tech.
  • Новая батарея Gen5 будет иметь на 30% больше энергии, чем аккумулятор на 62 кВт-ч в Leaf второго поколения, что позволит Nissan увеличить запас хода.
  • Батареи для электромобиля будут поступать с нового завода, строящегося сейчас глобальным производителем литий-ионных аккумуляторов для электромобилей AESC Group, рядом с предприятием Nissan в Сандерленде.

Ранее мы писали, почему Nissan отзывает почти 10 тыс. электрических кроссоверов Ariya. Также представили ТОП 9 электромобилей для вождения зимой 2023-2024.

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