Nissan Leaf: как изменится популярный в Украине электромобиль

Nissan Leaf превратился в футуристический кроссовер. Фото: nissanmodel.com

Обновленный Leaf третьего поколения станет первым электромобилем, который компания Nissan будет производить для европейских рынков на заводе в британском Сандерленде. Эта модель предыдущих генераций очень популярна в Украине — несколько лет подряд возглавляет рейтинг наиболее продаваемых подержанных электрокаров на внутреннем рынке.

Об этом сообщил Укравтопром

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Каким будет Leaf третьего поколения

Авто получит стиль кроссовера, но чтобы избежать прямой конкуренции с Juke или Qashqai, его дизайн будет ближе к Nissan Ariya.

Новый Leaf будет построен на платформе CMF-EV, на которые уже изготовлены Ariya и Renault Megane E-Tech.

Новая батарея Gen5 будет иметь на 30% больше энергии, чем аккумулятор на 62 кВт-ч в Leaf второго поколения, что позволит Nissan увеличить запас хода.

Батареи для электромобиля будут поступать с нового завода, строящегося сейчас глобальным производителем литий-ионных аккумуляторов для электромобилей AESC Group, рядом с предприятием Nissan в Сандерленде.

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