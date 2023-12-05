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Для Украины доступен импорт микроэлектрокара Microlino — комплектация и цены

5 декабря 2023 11:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Для Украины доступен импорт микроэлектрокара Microlino: комплектация и цены
Маленький ситикар сочетает в себе качества скутера и электромобиля. Фото: carscoops.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Инновационный электрический сити-кар Microlino 2.0 создан швейцарской компанией Micro Mobility. Микроавто является чем-то средним между скутером и электромобилем и предназначено для езды по городу.

Об этом идет речь на официальном сайте производителя.

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Стоит отметить, что Micro Mobility была первой в мире, представившей электрический самокат еще в 1999 году. Все разработки компании посвящены городской мобильности.

Характеристики Microlino 2.0

  • Габариты: 2430x1500x1450 мм.
  • Вес: 496 кг.
  • Вмещает: водителя и одного пассажира
  • Грузовой отсек: 220 л.
  • Электродвигатель: 11 кВт.
  • Крутящий момент: 100 Нм.
  • Максимальная скорость ограничена на 90 км/ч.
  • Разбег до 50 км/ч — 5 секунд.
  • Запас хода: 230 км.

Электромобиль относится к классу L7e. В отличие от первой версии с трубчатыми рамами, Microlino 2.0 использует полноценный кузов из штампованной стали и алюминиевых деталей. Это обеспечивает необходимую для серийных автомобилей жесткость и безопасность.

Microlino 2.0 доступен в любом цвете. Сити-кар можно заказать онлайн с доставкой по всему миру.

Фото: designwanted.com

Варианты комплектаций и цены

  • Urban

Цена от 16 490 швейцарских франков (приблизительно 680 624 грн).

Интерьер и колеса в стиле Urban, крыша купе, механизм мягкого закрытия, спортивный режим, двойной дисплей, светодиодные фары, обогреватель.

Примерное начало поставок: первый квартал 2024 года.

Фото: carscoops.com
  • Dolce

Цена от 17 690 швейцарских франков (примерно 730 154 грн).

Интерьер и колеса Dolce, светодиодные лампы, люк, ретро цвета и хромированные акценты, кожаный веганский руль, механизм мягкого закрытия, спортивный режим, двойной дисплей, подогрев.

Поставки прямо сейчас.

  • Competizione

Цена от 19 990 швейцарских франков (примерно 825 087 грн).

Интерьер и колеса Competizione, матовые цвета и хромированные акценты, светодиодные фары, люк, кожаный веганский руль, мягкий механизм блокировки, спортивный режим, двойной дисплей, подогрев.

Поставки прямо сейчас.

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