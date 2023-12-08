Лайфхаки: якими поломками авто загрожують сильні морози та як їх уникнути

Вирушати в дорогу на непрогрітому авто взимку небезпечно для машини. Фото: endurancewarranty.com

Їзда на непрогрітому автомобілі взимку може призвести до серйозних поломок дорогих у ремонті агрегатів. Технічний експерт компанії Autolist Артем Вайпан розповів, які деталі та механізми машини перебувають у зоні ризику.

Про це написала Avtosota.

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Двигун

Поршні прогріваються вкрай нерівномірно. Якщо виїхати з двору та різко натиснути на газ, поршні можуть розвалитися на шматки через перепади температур та термічні напруження.

Стартер

Якщо у двигуні літня моторна олива, то за сильних морозів стартеру може не вистачити сил провернути колінвал. Це призводить до поломки стартера, позаяк спочатку піде сильний струм, а для агрегату — це режим короткого замикання.

Коробка передач

При різкому старті з місця може зламатися КПП, яка прогрівається лише в русі. Крижані деталі коробки погано стикуються між собою, тому рушати потрібно максимально плавно, даючи можливість їм притертися. Це стосується будь-яких типів трансмісії.

Лобове скло

У морози рекомендують спрямовувати потік повітря на лобове скло, що дозволяє йому поступово відтанути. Якщо ж спочатку прогріти салон, а потім почати відігрівати скло, воно може тріснути.

Шини

У сильні морози шини тріскаються, особливо якщо після запуску різко рушати з місця, а не їхати протягом перших кількох хвилин із мінімальною швидкістю, даючи їм прогрітися до робочої температури.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.