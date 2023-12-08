Лайфхаки: якими поломками авто загрожують сильні морози та як їх уникнути

Експерт розповів, якими поломками авто загрожує мороз та як їх уникнути
Їзда на непрогрітому автомобілі взимку може призвести до серйозних поломок дорогих у ремонті агрегатів. Технічний експерт компанії Autolist Артем Вайпан розповів, які деталі та механізми машини перебувають у зоні ризику.
Про це написала Avtosota.
Двигун
Поршні прогріваються вкрай нерівномірно. Якщо виїхати з двору та різко натиснути на газ, поршні можуть розвалитися на шматки через перепади температур та термічні напруження.
Стартер
Якщо у двигуні літня моторна олива, то за сильних морозів стартеру може не вистачити сил провернути колінвал. Це призводить до поломки стартера, позаяк спочатку піде сильний струм, а для агрегату — це режим короткого замикання.
Коробка передач
При різкому старті з місця може зламатися КПП, яка прогрівається лише в русі. Крижані деталі коробки погано стикуються між собою, тому рушати потрібно максимально плавно, даючи можливість їм притертися. Це стосується будь-яких типів трансмісії.
Лобове скло
У морози рекомендують спрямовувати потік повітря на лобове скло, що дозволяє йому поступово відтанути. Якщо ж спочатку прогріти салон, а потім почати відігрівати скло, воно може тріснути.
Шини
У сильні морози шини тріскаються, особливо якщо після запуску різко рушати з місця, а не їхати протягом перших кількох хвилин із мінімальною швидкістю, даючи їм прогрітися до робочої температури.
Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.
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