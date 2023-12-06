Погані звички: третина водіїв припускаються фатальних помилок зимою

Дитячі помилки водіїв взимку створюють аварійні ситуації на дорозі. Фото: browells.co.uk

Вимоги до зимового водіння автомобіля суттєво відрізняються, адже снігопади та ожеледиця вносять корективи у звичну манеру їзди. Втім, багато водіїв нехтують власною безпекою.

Про це повідомила Daily Mail.

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Британська компанія Aviva опитала понад 2 тис. місцевих автомобілістів про їхнє ставлення та поведінку за кермом взимку, щоб виявити найпоширеніші помилки, яких вони припускаються у найхолодніші місяці року.

Безпека авто

Майже третина респондентів (28%) заводять двигун, щоб очистити лобове скло від льоду, та уходять. Фактично такі водії залишають машину відчиненою для злодіїв.

А 13% опитаних зізналися, що залишають автомобіля незамкненими, щоб швидко кудись заскочити.

Навіть незручно нагадувати, що потрібно весь час залишатися в машині, доки прогрівається двигун та не залишати автомобіль незамкненим, коли ви кудись уходите.

Поганий огляд

Дослідження показує, що мільйони людей можуть виїжджати на дорогу, коли мають обмежену видимість.

16% заявили, що виїжджали, не переконавшись, що лобове скло повністю очищене від запотівання та льоду;

19% вирушали в дорогу зі снігом на даху автомобіля, який міг сповзти на лобове скло власної машини або бути здутим на вітрове скло авто, що їде ззаду;

14% опитаних заявили, що не перевіряють чистоту дзеркал.

Брудний номерний знак

Близько 16% водіїв заявили, що не перевіряють, чи добре видно їхній номерний знак. Це означає, що вони ризикують отримати від поліції штраф. В Україні він дорівнює 850 грн.

Очистка лобового скла окропом

Багато водіїв — 11% — обливають окропом лобове скло, щоб очистити його від льоду. Це дивна звичка, адже скло через перепад температур може просто тріснути.

Раніше ми писали, чого не можна робити водіям під час хурделиці. Також повідомляли, чому під час холодів перестають зачинятися двері автомобіля та що з цим робити.