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Плохие привычки — треть водителей допускают фатальные ошибки зимой

6 декабря 2023 14:15
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Плохие привычки: треть водителей допускают роковые ошибки зимой
Детские ошибки водителей зимой создают аварийные ситуации на дороге. Фото: browells.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Требования к зимнему вождению автомобиля существенно отличаются, ведь снегопады и гололедица вносят коррективы в привычную манеру езды. Впрочем, многие водители пренебрегают собственной безопасностью.

Об этом сообщила Daily Mail.

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Британская компания Aviva опросила более 2 тыс. местных автомобилистов об их отношении и поведении за рулем зимой, чтобы выявить распространенные ошибки, которые они допускают в самые холодные месяцы года.

Безопасность авто

Почти треть респондентов (28%) заводят двигатель, чтобы очистить лобовое стекло от льда, и уходят. Фактически такие водители оставляют машину открытой для воров.

А 13% опрошенных признались, что оставляют авто незапертыми, чтобы быстро куда-то сбегать.

Даже неудобно напоминать, что нужно все время оставаться в машине, пока прогревается двигатель и не оставлять автомобиль незапертым, когда вы куда-то уходите.

Плохой обзор

Исследование показывает, что миллионы людей могут выезжать на дорогу, когда имеют ограниченную видимость.

  • 16% заявили, что выезжали, не убедившись, что лобовое стекло полностью очищено от запотевания и льда;
  • 19% отправлялись в путь со снегом на крыше автомобиля, который может сползти на лобовое стекло собственной машины или быть сдутым на ветровое стекло, едущего сзади авто;
  • 14% опрошенных заявили, что не проверяют чистоту зеркал.

Грязный номерной знак

Около 16% водителей заявили, что не проверяют, хорошо ли виден их номерной знак. Это означает, что они рискуют получить от полиции штраф. В Украине он равняется 850 грн.

Очистка лобового стекла кипятком

Многие водители — 11% — обливают кипятком лобовое стекло, чтобы очистить его ото льда. Это удивительная привычка, ведь стекло из-за перепада температур может просто треснуть.

Раньше мы писали, чего нельзя делать водителям во время вьюги. Также сообщалось, почему во время холодов перестают закрываться двери автомобиля и что с этим делать.

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